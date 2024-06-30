農夫夾擊麥玲玲笑料百出 一個節目狂爆大鑊

堪輿學家麥玲玲，帶領施焯日(Arthur)及蔡景行(行仔)主持的清談節目《玲玲友情報》，最新一集邀請了玲玲師傅好友農夫擔任嘉賓，3人一坐低即瘋狂互窒，原本銳意擔任「狙擊手」，以尖銳問題殺到出名牙尖咀利的農夫片甲不留的玲玲姐，最終反過來成為陸永及C君的夾擊對象，相當爆笑。

玲玲一開始便強烈指控農夫是騙徒，指二人經常有意無意要求她轉錢，雖然二人事後全數歸還款項，但玲玲還是揚言因為農夫沒有支付利息，故深感被騙，純粹搞吓笑的師傅，邊說時邊忍不住大笑，令農夫大感無奈。