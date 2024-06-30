農夫夾擊麥玲玲笑料百出 一個節目狂爆大鑊

堪輿學家麥玲玲，帶領施焯日(Arthur)及蔡景行(行仔)主持的清談節目《玲玲友情報》，最新一集邀請了玲玲師傅好友農夫擔任嘉賓，3人一坐低即瘋狂互窒，原本銳意擔任「狙擊手」，以尖銳問題殺到出名牙尖咀利的農夫片甲不留的玲玲姐，最終反過來成為陸永及C君的夾擊對象，相當爆笑。
玲玲一開始便強烈指控農夫是騙徒，指二人經常有意無意要求她轉錢，雖然二人事後全數歸還款項，但玲玲還是揚言因為農夫沒有支付利息，故深感被騙，純粹搞吓笑的師傅，邊說時邊忍不住大笑，令農夫大感無奈。
之後玲玲再指控C君當年任職J2創意總監時經常玩失蹤，更無視她的「搲撈」，找了蘇民峰師傅擔任J2風水節目主持，不過C君強調真正派檸檬者是玲玲師傅，並笑言多次致電對方，表示有愛情節目等她埋位時，玲玲姐都是以一句「我未返嚟香港喎」為由、以致合作未能成事。
無所不「爆」的三人，席間還提及一件昔日「拜年」趣事，事緣被玲玲定位為「冷漠派」的C君，有一年主動提議到玲玲師傅屋企拜年，竟因而招來玲玲疑神疑鬼，事後農夫自此於農曆新年期間，絕迹玲玲師傅家，事件更離奇地與蕭正楠扯上關係。三人談及當時情景時依然笑個不停，當中尤以玲玲師傅最為興奮：「有一年過年，佢(C君)係都話要嚟我屋企食飯，我以為佢整蠱我，我覺得你係唔會無端端話要拜年嘅。」C君聞言即作冇癮狀：「從此咪冇再拜過咯，拜一次年就講一世！我去拜吓年啫，佢就諗住我哋梗係嚟拍嘢喇。」此時陸永再加一腳：「佢(玲玲)開門見到我哋冇cam man冇剩，失望到呢。」
被輪流夾擊的玲玲師傅誓不罷休，即席提出兩大疑點力撐自己：「第一，係都要去我屋企食，第二，佢(C君)個人好ad hoc(意指即興)，嗰次4日前問我攞地址，原來就因為嗰個蕭正楠！」原來當時提早想要地址的人是蕭正楠，一個如此正路又簡單的要求，也能令玲玲姐內心如此「翻騰」，實在搞笑。