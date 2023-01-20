農夫進軍內地市場 新歌暗指廣東歌風光不再 網民：為搵錢可以去到幾盡

「你哼的旋律很土也很可笑很無聊」

近月組合農夫喺內地舉行巡迴演唱會《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，喺廣東一帶舉行咗15場，深得內地歌迷愛戴，更與廣州歌迷立下「五月之約」，約定未來嗰3年嘅5月都會喺廣州開演唱會。二人喺演唱會期間唱出多首經典歌曲，及不忘宣傳新專輯《農夫散文集》，一共獻唱九首新歌，當中包括《廣東歌係我個ex》，歌詞中以舊情人比喻廣東歌，例如「聽到你的聲音就想逃 你哼的旋律很土也很可笑很無聊」、「看你一直墮落也很難過 你跟這個世界己脫節」及「每一次都沒分別 說來說去都那些」等等，暗指廣東歌過時，已經風光不再。

2000年出道嘅農夫，成員C君及陸永除咗搞笑形象深入民心之外，佢哋嘅歌曲歌詞亦啜核又幽默，多首貼地歌曲Rap出香港人嘅心聲。不過農夫今次喺《廣東歌係我個ex》嘅歌詞就令香港網民失望，例如「為搵錢可以去到幾盡」、「分左手仲寫首歌唱衰個ex, 呢d咪就係渣男界既XO囉」、「仲去得盡過Supper Moment，奶人仔奶到盡頭」及「背叛香港歌迷」 等等。

農夫

農夫微博

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載