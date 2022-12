明年舉行的金球獎頒獎禮,提名名單已經公布,之後輪到電影公司為作品報名角逐奧斯卡頒獎禮爭獎。據網站For You Consideration報道,迪士尼與Marvel Studios將為今年上映的3部電影,分別為《雷神4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)、《奇異博士:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)及《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther:Wakanda Forever)。