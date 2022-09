揉合《西遊記》神話

《American Born Chinese》改篇自楊謹倫(Gene Luen Yang)的同名漫畫(2006年),曾獲選為《時代雜誌》年度十大漫畫書榜。故事圍繞一位於美國出生的華裔少年,揉合了《仙履奇緣》、《西遊記》等童話及傳統神話元素,講述尋索身份認同的成長故事,同時觸及的對華人的定型觀念。劇集由《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)歐亞混血導演Destin Daniel Cretton執導。