逆天奇案2｜劉佩玥終於登場 演「夏悠倩」嗌超級好玩

《逆天奇案2》昨日(24日)播出的一集，觀眾終於等到劉佩玥(Moon)的出現。由於Moon早前出席宣傳活動時，提過自己不是以孖生姊妹的身份出現，但她的角色甫登場自稱是尤麗胞妹的夏悠倩，邀來匡珉（王賢誌飾）為她打官司，與Hazel（蔣祖曼飾）在法庭上鬥得難分難解。為了爭奪巨額遺產，悠倩親自上庭作供，一字一淚訴說與尤麗失散的經過和濃情化不開的姊妹情，大打人情牌佔盡上風！

Moon於昨晚的法庭戲大晒好演技，一人包攬差不多約4分半鐘的戲份，一邊訴說與尤麗的失散經過，一邊淚如雨下。Moon坦言這場戲很複雜：「我演嘅時候要諗，點樣令到觀眾既相信又懷疑，呢個係難度所在。」問到如何培養情緒應付喊戲，她說：「最主要係令自己放輕鬆，因為淨係諗點喊係會有壓力同會做得唔夠好，要諗方法令到自己精神好集中。當我坐喺度時照住情緒去演，所有嘢就會順利完成，當知道導演佢哋都好滿意，我都好有成功感。」