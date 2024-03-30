逆天奇案2｜張頴康獲劉家豪讚演得好 中港兩邊走行程緊密很開心

無綫劇集《逆天奇案2》將於下周一啟播，昨日(29日)劇中一眾演員出席宣傳活動。在上一輯引來大家熱烈討論的張頴康與劉佩玥這對反派CP將再度登場，張頴康在活動上搞笑謂「尤麗」劉佩玥因為有復活蛋而復活，並預告他們因為仍未報好仇，所以繼續有陰謀。 活動上播出方力申的片段，他在片中表示會助他們「復活」，而劉佩玥稱自己「復活」並不是以前用慣的孿生姊妹橋段。張頴康太太麥雅緻亦有到場支持，更高舉老公的名牌，甜到漏。

張頴康稱「魏子樂」在上一輯尾段因為吸毒而出現精神問題，他表示在第二輯中的角色，精神狀態是更有問題，所以自己也思考了很久要如何演繹，幸好監製劉家豪對他的演出很滿意，可說是為他打了一支強心針。他笑謂角色最犀利的地方是入獄之後，仍可以進行報仇大計。