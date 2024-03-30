逆天奇案2｜張頴康獲劉家豪讚演得好 中港兩邊走行程緊密很開心

無綫劇集《逆天奇案2》將於下周一啟播，昨日(29日)劇中一眾演員出席宣傳活動。在上一輯引來大家熱烈討論的張頴康與劉佩玥這對反派CP將再度登場，張頴康在活動上搞笑謂「尤麗」劉佩玥因為有復活蛋而復活，並預告他們因為仍未報好仇，所以繼續有陰謀。
活動上播出方力申的片段，他在片中表示會助他們「復活」，而劉佩玥稱自己「復活」並不是以前用慣的孿生姊妹橋段。張頴康太太麥雅緻亦有到場支持，更高舉老公的名牌，甜到漏。
張頴康稱「魏子樂」在上一輯尾段因為吸毒而出現精神問題，他表示在第二輯中的角色，精神狀態是更有問題，所以自己也思考了很久要如何演繹，幸好監製劉家豪對他的演出很滿意，可說是為他打了一支強心針。他笑謂角色最犀利的地方是入獄之後，仍可以進行報仇大計。
接連參與大製作
早前他拍攝《警聲百二秒II》時不幸受傷，他表示因為自己為了要保護新購買的電話而導致臉部著地。不過，最難忘的是今次造型要貼滿紋身貼紙，回到家用不同方法抹也抹不掉，於是太太麥雅緻跟他外出購買了一大支消毒酒精抹掉，但也花半小時才能完全抹掉。
談到近年無綫有不少劇集到大陸拍攝，也是重點劇集，張頴康先後參與《反黑英雄》及《黑色月光》，他表示不知道是否重點劇，但自言很開心可以參與不同劇集演出，稍後亦會投入另一部劇集。他稱早前拍攝《反黑英雄》及《黑色月光》因同一檔期，所以經常中港兩邊走，有時太太致電給他也要問問身在何方。