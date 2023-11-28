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娛樂
2023-11-28 09:56:49

通靈之王2｜陳懿德首集頭暈更出現收音異常 曾中止拍攝：未試過咁樣唔舒服

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通靈之王2｜陳懿德首集頭暈更出現收音異常 曾中止拍攝：未試過咁樣唔舒服

通靈之王2｜陳懿德首集頭暈更出現收音異常 曾中止拍攝：未試過咁樣唔舒服

由梁思浩主持的TVB通靈比賽節目《通靈之王》去年播出後大受歡迎，新一輯《通靈之王2》由昨晚（11月27日）起翡翠台播出，由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）和陳懿德（德德）擔任主持。不過，懿德首集已感到身體不適，需要中止拍攝。

通靈之王2由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）和陳懿德（德德）擔任主持，但第一集就疑似出現靈異事件（《通靈之王2》截圖） 通靈之王2由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）和陳懿德（德德）擔任主持，但第一集就疑似出現靈異事件（《通靈之王2》截圖） 通靈之王2由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）和陳懿德（德德）擔任主持，但第一集就疑似出現靈異事件（《通靈之王2》截圖） 通靈之王2由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）和陳懿德（德德）擔任主持，但第一集就疑似出現靈異事件（《通靈之王2》截圖） 通靈之王2由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）和陳懿德（德德）擔任主持，但第一集就疑似出現靈異事件（《通靈之王2》截圖）

傳現場有靈體 收音曾出問題

《通靈之王2》讓20組來自不同流派嘅參賽者進行比賽，由海選進入10強，再分成A、B兩組比賽，繼而選出出線者於總決賽拿出看家本領爭奪「通靈之王」。今明兩晚就率先播出海選賽，陳懿德加入《通靈之王2》心情又驚又喜，表示自己對靈異嘢有啲驚，事前有搵師傅及買水晶戴。

海選期間，曾有參賽者指現場有靈體，有收音師當時就指陳懿德收音咪出現異常，加上陳懿德突然身體不適，包括頭暈及全身狂標冷汗，需要馬上終止拍攝。陳懿德事後直言人生未試過咁樣唔舒服就快暈倒：「因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」

 

陳懿德IG Followers達3.4萬（陳懿德IG） 陳懿德IG Followers達3.4萬（陳懿德IG） 陳懿德IG Followers達3.4萬（陳懿德IG） 陳懿德IG Followers達3.4萬（陳懿德IG） 陳懿德IG Followers達3.4萬（陳懿德IG） 陳懿德大讚通靈之王2主持梁思浩是好前輩 陳懿德大讚通靈之王2主持梁思浩是好前輩

陳懿德讚梁思浩好前輩

當時連梁思浩未知陳懿德出事，有參賽者與梁思浩講話有個主持唔得，陳懿德指好彩工作人員趕得切嚟接住自己，坐低休息後已好好多。對於與梁思浩合作，陳懿德大讚對方係一個好肯教人嘅前輩，教佢點樣做好主持，又指梁思浩合對每個人都好好，及對節目嘅要求好高。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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