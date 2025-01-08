連詩雅復工搵「扮靚錢」暫拒追仔 譚輝智6歲女兒揚言要嫁爸爸

連詩雅（Shiga）、《中年好聲音2》亞軍譚輝智、麥玲玲、梁浩賢昨日（7日）現身東港城出席活動，Shiga 以一身火紅色貼身長裙上陣，大曬弗爆身材，不過，她就表示還差2、3公斤才回復當年狀態，但由於現時在餵哺母乳階段，故未能瘦得太快。

活動上麥玲玲向Shiga 提議添丁的方位時，Shiga表示都想要個仔，但直言過幾年才會考慮，現在除湊女外，還想出歌、拍電影，開演唱會，專注工作儲錢，因為老公陳家樂負責供書教學，她就負責賺「扮靚費」，所以現在好努力學跳舞同跑步，希望盡快重拾狀態，更透露與陳家樂參加了馬拉松十公里賽事。