連詩雅復工搵「扮靚錢」暫拒追仔 譚輝智6歲女兒揚言要嫁爸爸

連詩雅（Shiga）、《中年好聲音2》亞軍譚輝智、麥玲玲、梁浩賢昨日（7日）現身東港城出席活動，Shiga 以一身火紅色貼身長裙上陣，大曬弗爆身材，不過，她就表示還差2、3公斤才回復當年狀態，但由於現時在餵哺母乳階段，故未能瘦得太快。
活動上麥玲玲向Shiga 提議添丁的方位時，Shiga表示都想要個仔，但直言過幾年才會考慮，現在除湊女外，還想出歌、拍電影，開演唱會，專注工作儲錢，因為老公陳家樂負責供書教學，她就負責賺「扮靚費」，所以現在好努力學跳舞同跑步，希望盡快重拾狀態，更透露與陳家樂參加了馬拉松十公里賽事。
談到農曆新年將至，Shiga 開心表示第一年和囡囡過新年，屆時會兩個家庭互相拜年，而陳家樂的細妹亦會在新年前生B，囡囡很快就升呢做表姐。Shiga 更表示上年佗住囡囡已收到不少利市，會一直為囡囡儲起利是錢，直到11歲可開銀行戶口時就一次過給她。而作為兩孩之父的譚輝智，在大合照時就抱起了一位小女孩，父愛氾濫，他直言很喜歡女生，在大女未出世時，就希望有個兒子，但大女出世後，覺得她很可愛，到現在六歲還會嗲他；但他就拒絕再追多個，因為怕要再經歷餵夜奶的艱苦階段，他更表示不敢想像女兒將來拍拖的事情，笑指女兒經常說將來要和他或弟弟結婚；而最近密密接job 的他，坦言忙得連見小朋友的時間都少了，並感到有點內疚。