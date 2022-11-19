過時．過節｜導演曾慶宏：堅持，是我與Edan的共同承諾 毛舜筠嫌與談善言袁澧林太少對手戲(有片)

新銳導演 曾慶宏 (Eric)以自身離家出走的經歷為藍本，拍成《過時‧過節》搬上大銀幕，由影后毛舜筠(毛姐)、影帝 #謝君豪、MIRROR成員Edan(呂爵安)和 談善言合演一家人。Edan演的「阿陽」是導演的投射角色，其中一場爆喊戲，突破他向來「沒淚腺」的關口。毛姐與Eric接受本報專訪，Eric直言選用Edan曾有掙扎，但見證他流下嬲到痛的眼淚，深信他是最適合人選。毛姐佩服兩人的堅持與毅力，大讚Edan是可造之材，亦不忘讚談善言和袁澧林眼神有戲，更嫌今次跟兩位新生代的對手戲太少，希望日後再有合作機會。

故事有共鳴 毛姐不計片酬 《過時‧過節》是首次執導長片的Eric坦言，起初只想完成的劇本，估不到能找來影后影帝、Edan與Anson Lo兩位人氣偶像坐鎮。毛姐表示，接拍《過時‧過節》全因被真人真事改編的劇本吸引，「知道資金有限，沒考究片酬，我覺得要支持新導演。」雖然電影取材自導演的經歷，但英文片名是《Hong Kong family》，毛姐指出，「可能一幢大廈裡，10個家庭有8個都遇過大同小異的溝通和相處問題，觀眾可從戲裡找共鳴，找到共鳴後，會變成遺憾或是有所反省？」

假如沒有離家出走？ 故事講述8年前一頓冬至飯，觸發各家庭成員的深層次矛盾，混亂飯局後，幼子阿陽離家出走，「重點是當家庭發生不愉快事情，你會如何去面對？若當年我沒離家出走，大概也沒有這部《過時‧過節》。」Eric強調此片不純粹是他的故事，也是很多香 港家庭面對的情況，明明很在乎對方，卻就是不懂溝通，「劇本是改編，因為很多真實經歷是遺憾，未必拍到出嚟。我希望不單止從兒子角度出發，講他如何看家人，我也花了很長時間，由兒子角度走出來，看全家每一個人，思考為何各有不同的想法和行為。」

談善言袁澧林眼神有戲 身為兩女之母，毛姐對戲裡母親角色阿玲，有何看法？「阿玲覺得女兒阿琪(談善言飾)跟爸爸相似，甚麼也不說出口，看她的眼神和動作，就會無名火起，覺得個女話結婚就結婚，離婚就返娘家。我覺得阿玲應該多關心女兒，給她多點愛就不會隨便找個人結婚。」Eric補充指，阿琪代表著家裡被忽略的成員，「因為沒有為家人帶來麻煩，往往不是家庭焦點，但其實她默默留守，在適當時候照顧其他人。」而作為前輩，毛姐略嫌跟兩位後輩的對手戲不多，「唯一遺憾是我跟女兒的對手戲太少，在電影尾段，我跟女兒吃飯，從談善言的眼神，我知道若跟她有更多對手戲，定會擦出很多火花，我覺得談善言和袁澧林(演姪女)是不可多得的新一代女演員，她們都很有心，單看僅有的幾場戲，已能從她們的眼神發掘很多，若有機會再合作，一定會很過癮。」

Edan 是可造之才 《過時‧過節》調子沉鬱，導演Eric何以會找樂觀開朗的Edan演年輕的自己？Eric坦言Edan非首選，試鏡時有更適合的演員，幾經掙扎，參考了監製意見並獲毛姐認可，最後才決定他，「Edan有陽光氣質，能為人帶來希望，他可令角色更豐富立體。當然我會擔心他能否應付，包括演技和咬字等問題，但毛姐話佢有得救，既然我沒經驗，別人也相信和幫助我，如果我覺得Edan有潛質，何不一起去嘗試？」毛姐補充說，現在回看作品，絕對認同Edan是最正確人選，「我不想說Edan有冇得救，因為他是可造之材，最優勝之處是經常發問、討論，很想做一個優秀的演員，無論咬字或節奏都不斷練習，整個過程看到他的進步。」

憤怒到痛的眼淚 無論對Edan或導演來說，最關鍵是一場戲是他獨自嚎哭的戲，毛姐特地留下來陪伴Edan應付這演技挑戰，「那晚很凍，我擔心留下來會令他感壓力，但他想我留低，我估計若留下來，能給他的表現一種肯定，感到安心。」她見證Edan哭出來的時刻，佩服導演與Edan的堅持與毅力。Eric直言這場喊戲拍了幾個小時，兩人始終沒放棄，「堅持，是我倆最初的承諾。我早知他最困難是釋放情緒，他很想突破關口，亦知我很重視這場戲。我倆都沒有忘記初衷，最後他真的喊了出來，也做到我的要求。」Eric解釋這場戲的重要性，「阿陽很著緊家人，想很多辦法去處理家庭關係的障礙，但從沒顯露情感脆弱的一面，有時候要見到一個人的痛苦和情感，才會投入他的角色，憤怒很容易，如果你憤怒到很痛，就會哭出來。所以他的眼淚很重要，這眼淚表達了他對家人的期望和自己的痛苦。」