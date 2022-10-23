過時．過節｜毛舜筠讚呂爵安︰大家會見到不一樣嘅Edan

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)、談善言、袁澧林等主演的《過時．過節》，將於11月24日上映。電影今日釋出全新預告及6張角色海報，預告中毛舜筠展現多向演技，一面是疼錫子女的好媽媽，另一面卻是神情悲戚的妻子，預告一開首毛姐已經情緒大爆發，對飾演老公的謝君豪悲痛呐話「呢個世界永遠都係得你自己一個，你望唔到其他人㗎！」讓影迷引頸以待這對夫妻的關係將如何發展。

毛姐透露《過時．過節》是她愛不釋手的一個劇本，因為內容大談家人之間的關係，這些都與每一個人有關，相信大家看完會好有共鳴。她透露在片中經常對謝君豪發脾氣，二人的場口都展現了很多夫妻相處的困難。她說︰「好似我想釋放心入面嘅情緒，但係對方無論如何都係沉醉喺自己嘅世界入面，唔善於回應同交流。劇本每一場都寫得好真實細緻，會見到我哋雙方嘅情緒轉變。而一班新生代演員，好似兩個女仔談善言、袁澧林簡直係好勁，大家會見到不一樣嘅Edan，而Anson嘅表現亦都相當之好！」

Edan開心與兩前輩合作

謝君豪表示：「故事入面，喺個仔Edan離家出走之後，我同毛姐兩夫妻嘅角色各自承受住內心嘅悲痛，冇辦法面對亦冇辦法跨越，所以長期都係停滯不前嘅狀態，導致大家漸行漸遠。導演俾好多空間我哋去表現角色微細嘅情緒變化，而呢個屋企入面人與人之間嘅關係都會互相帶動同影響，令角色充滿真實感。」

而飾演兒子阿陽的呂爵安亦需要應付不少情緒稍重的戲份，他透露事前也有請教毛姐和豪哥：「參演呢部電影好開心好難得，前輩們都好無私教咗我好多野，袋咗好多錢落我袋，好似毛姐會提點我拍攝嘅時候，要投入角色當下嘅狀態，唔好諗住咁多野，要捉住嗰刻嘅情緒。而豪哥私下好玩得好挑皮，會成日同我講笑之餘，提醒我嘗試放慢節奏，令我感覺更加穩定，可以順住佢嘅步伐去演。」