過時‧過節｜Edan呂爵安首支個人電影主題曲 動用過百年歷史古琴拍MV (有片)

MIRROR成員Edan(呂爵安)今年進軍影壇，在與毛舜筠、謝君豪、、談善言、袁澧林(Angela)、盧瀚霆(Anson Lo)及梁祖堯等合演的家庭題材新片《過時‧過節》中一改搞笑形象，並為電影首次獨唱主題曲《攀上天梯的螞蟻》，歌曲MV由此片導演曾慶宏執導。MV上架不足12小時即登YouTube熱門影片第8位，而MV更由導演曾慶宏親自操刀，當中Edan分別在3個不同時空摸索與家人相處之道，更動用一座110年歷史的古琴拍攝。

初與前輩音樂人合作 《攀上天梯的螞蟻》由蔡德才作曲和監製，袁兩半填詞，Edan有幸與兩位音樂人前輩合作，「我覺得呢首慢歌同其他歌好唔同，有一種完全唔一樣嘅感覺。其實都唔容易唱，都錄咗三次，不過我好Enjoy成個過程，同埋睇完試片，更加覺得首歌同電影係好配合。」導演曾慶宏則透露觀眾看電影時亦會聽到這歌，「呢首主題曲會喺電影入面一個好重要嘅位置出現。我好想Edan唱一來係想佢用阿仔嘅角度，二來都係唱出全家人嘅心情，帶出全家人喺溝通上面對嘅困難，然後了解到點解呢家人會面對戲入面呢件事。特別多謝填詞人袁兩半先生睇完電影，再為我哋寫咗呢首詞，大家會發掘到每一句都係埋藏住電影入面嘅蛛絲馬跡，可以濃縮喺幾分鐘入面再提鍊成部電影嘅人同事，係前輩嘅功力！」

重新投入角色 MV拍攝當日，一向老友鬼鬼導演曾慶宏與Edan表現輕鬆，原來二人事前為每個鏡頭已經作充分溝通，Edan拍攝時都全神貫注進入導演所需的狀態。這個MV對新導演曾慶宏尤其意義重大：「今次拍呢個MV好特別，因為自己嘅戲，又係我哋嘅電影主題曲，其實今次都相當難拍，大家細心啲睇，其實有3個時空，呢個人又係Edan、又係Edan嘅分身、又係阿陽，幾個人物諗緊嘅其實都係一致嘅，希望令到觀眾對電影有更多想像力，Edan亦好信任呢件事。好開心搵嚟一個110年嘅古琴，好配合電影嘅氣質。」而MV中由頭帶到尾的Edan表示只帶着一份信任來拍攝：「我喺電影入面飾演導演本人，因為電影係改編自導演Eric屋企嘅故事，尤其知道咗MV係由Eric親自操刀就更加放心，因為佢拍嘅一定係最準確，所以我完全信任同投入。」

唱家人共鳴心聲 被問到是否要重新進入片中「阿陽」這個角色，Edan坦言：「呢首歌就係阿陽嘅心聲，亦都係代表全家人嘅心底話，我睇詞同唱嘅時候都會見到好多家庭嘅問題喺入面，相信大家聽完都會有共鳴，好似第一句『傾偈 一秒鐘都激到暴斃』，你對住屋企人傾計，有可能一句已經覺得好嬲同好煩。我喺演釋嘅時候都投入返阿陽呢個角色嘅情緒去唱，同埋我好鍾意首歌用咗「螞蟻」去做比喻，不過點解就要留返大家入戲院感受！」而身旁的導演曾慶宏則補充：「MV中呈現嘅VR眼鏡同屋企人溝通係好重要嘅物件，希望大家睇電影之前可以記住呢個元素，可以了解到呢個仔點解需要用到副VR眼鏡先可以表達到自己嘅真實感受。」