過時．過節｜Edan呂爵安Anson Lo盧瀚霆挑戰自我演反差大角色 毛舜筠讚Edan主動發問：佢係會成功 (有片)

由毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員Edan(呂爵安)及Anson Lo(盧瀚霆)、談善言、袁澧林(Angela)和梁祖堯合演的《過時．過節》，以新晉導演曾慶宏自身的家庭故事作藍本，道出不少香港家庭糾結又耐人尋味的關係。Anson Lo和Edan這對「登神」CP，形容是超越自己的一次嘗試，Anson Lo坦言：「今次同呂爵安拍戲，我哋嘅角色性格好似同真實嘅我哋交換咗咁，我真人比較高冷，佢就比較熱情。」而Edan則表示：「今次個角色唔係大家熟悉嘅Edan，唔係《男排女將》入面嘅阿神，唔係《大叔的愛》入面嘅阿田，阿陽呢個角色係一個好深入內在、好多層嘅角色。」

Anson Lo感激毛姐抽私人時間指導

電影公司今日(15日)推出一條角色介紹影片，導演曾慶宏形容《過時．過節》是香港人的寫照，「每個人都會喺電影一眾角色身上，搵到自己嘅影子，或者對屋企人嘅投射。」故事中，每個人物對於這個家，都有解不開的心結，如母親阿玲(毛舜筠飾)的倔強與父親阿真(謝君豪飾)的不擅表達，夫妻間的矛盾影響下一代成長，令女兒阿琪(談善言飾)事事恐懼，兒子阿陽(呂爵安飾)選擇逃避。

而作為局外人的表姐阿Joy(袁澧林飾)和阿陽好友雀仔(盧瀚霆飾)，力求幫忙改變現況，卻是有口難言。Anson Lo介紹自己的角色，「我嘅角色叫雀仔，係阿陽嘅Best Friend，我同佢一齊run一間遊戲公司，性格好樂觀好動，對任何事都冇咩所謂。」他特別感謝毛姐付出寶貴的私人時間提點新人，「拍呢3場嘅時候，毛姐3日都喺度睇，就算冇佢嘅戲份嘅時候，off camera嘅時候，佢會即刻行埋嚟同我講話『你邊個位可以做得好啲』，佢教咗我好多嘢，而呢啲嘢係我從來未聽過同未學過。」