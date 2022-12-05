過時．過節｜Edan連踩18場謝票 為觀眾清唱電影主題曲 自爆曾因參演正劇感迷惘 (有片)

由金像影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪、MIRROR成員Edan(呂爵安)、談善言、袁澧林、盧瀚霆(Anson Lo)及馮素波共同演出的電影《過時．過節》，上映第二周累積票房破800萬，首次參與電影正劇演出的Edan，聯同角色原型導演曾慶宏，日前巡迴九龍及新界5間戲院，連踩18場謝票。Edan回答觀眾提問時分享不少心底話，看到粉絲相當熱情的歡呼和鼓勵，一向寵粉的他即興清唱電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，不少粉絲更陪同大合唱。

漸明白演戲是甚麼

Edan透露了不少心底話：「其實自己對演戲一直有一種迷惘，唔係好知道點樣為之好同唔好，尤其今次係比較正劇處理，同大家睇過的《大叔的愛》截然不同，好幸運遇到導演Eric、毛姐同君豪哥呢班前輩，同我傾好多偈，不停調整我，令我有好多得著，漸漸明白多咗演戲係點嘅一回事，更加要深入了解導演想帶出嘅message。」

至於不少粉絲關心他演的阿陽與雀仔(Anson Lo飾)的關係，Edan回應：「係好朋友嘅關係囉，不過喺電影時空就未必會帶雀仔返屋企食飯，因為要帶咗我阿爸君豪哥返去齊齊整整食餐飯先！」