過時·過節｜Edan騷「過時肌」賀票房破1000萬 導演自認曾「廁所MK式」自拍

近日Edan(呂爵安)忙於為電影《過時·過節》謝票，不時即場獻唱電影主題曲答謝入場觀眾。影片上映20天，票房已衝破1000萬，Edan謝票之外，昨晚(12日)在社交網站大派「過時」福利，他上載3張在廁所尿兜旁的自拍照，以戲中角色「阿陽」身份自嘲心智未成熟；而導演曾慶宏就回應指「合格」收貨，並po了中學時期的舊照，寫道：「徇眾要求，等我澄清下喇，陽學生時期的確會喺廁所MK自拍，完」查實看導演與Edan中學時的模樣，的確係有點「撞樣」，選Edan演戲裡的自己實時最佳選擇。

自爆肌肉已冇晒

Edan寫道：「過時過節1000萬了！決定po吓啊陽學生時期嘅MK圖比大家睇吓，知道大家見到呢兩張相會有好多疑問，等我一一為大家解答。首先，唔好問我點解啊陽要喺廁所同個尿兜影相，我唔知，不過啲學生哥心智未成熟係會做傻事嘅。」接著，曾經為拍《i. SWIM》演中學游泳健將操肌的Edan表示，「第二，大家肯定會好好奇，點解啊陽中學就手瓜起𦟌以我所知，啊陽中學唔止係乒乓波校隊，仲係游泳隊，不過輸咗好多年。最後，啊陽話多謝大家咁支持《過時·過節》，不過千祈唔好問佢啲肌肉仲喺唔喺到，因為冇哂thanks。」相信，這是Edan在拍《i. SWIM》時拍的照片，換言之已經「過時」，Edan用來為《過時·過節》千萬票房找數，果然貼題。而Edan出po後，「正印」阮小儀亦留言：「找試吓畀你呢隻手瓜夾吓。」非常直接。