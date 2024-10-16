邱士縉將首拍賀歲片 透露新劇有MIRROR未見過的crossover

Stanley昨日(15日)出席米線發布會並率先試食，他笑言已完成一系列音樂會，可以放肆吃喝增肥，早前最瘦時是69kg，在開騷時增至72kg，目標是75kg，但仍自覺太瘦，增磅穿衣服更好睇，若工作有需要可隨時再減肥。目前他正忙於拍團綜，接著會開拍新劇，「好特別的crossover，係MIRROR一定未試過的。」將於11月參演劇集《IT狗2》，並首次拍賀歲片，他透雼，「陣容都勁，開心，係我好鍾意的演員。」
見面會售票是老問題
問到拍團綜的進度，Stanley表示每位成員都有份下廚，更有機會品嘗「天堂級美食」，他透露：「有成員進步神速，達到天堂級數。」至於最食得辣的成員，則推舉李駿傑(Jeremy)。談到MIRROR 6周年見面會，Stanley與姜濤同組，但仍未知有甚麼環節，他笑言感騰雞，因姜濤不夠安全感便會依靠他。至於有粉絲投訴取消實名制，難以買到門票，他直言是老問題，作為藝人惟有盡最大責任專注表演，至於如何安撫粉絲？他指MIRO也有免費的網上見面和傾偈等，但較大型的製作便需要購票。
叫Jer針吓個腦有原因
昨日Stanley引發新一輪「黑圖大戰」，他解釋，「瞓醒見到咁燦爛都情景，好想紀錄低，佢竟然咁放肆喺我面前，但跟住我有恐懼，要用紙巾遮面瞓覺。」至於為何形容Jer「針吓你個腦」，事緣是在MATCHICAL的群組，他被Winka問候有否腰傷有否針灸，「阿Jer就出嚟話：『你針吓個腦啦』，嗰日Sales Parade，佢唔知medical team，以為Winka講笑，結果自己傻咗。」他表示腰傷仍未康復，半說笑指903籃球賽可能要做觀眾，但相信屆時會康復。