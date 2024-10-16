邱士縉將首拍賀歲片 透露新劇有MIRROR未見過的crossover

Stanley昨日(15日)出席米線發布會並率先試食，他笑言已完成一系列音樂會，可以放肆吃喝增肥，早前最瘦時是69kg，在開騷時增至72kg，目標是75kg，但仍自覺太瘦，增磅穿衣服更好睇，若工作有需要可隨時再減肥。目前他正忙於拍團綜，接著會開拍新劇，「好特別的crossover，係MIRROR一定未試過的。」將於11月參演劇集《IT狗2》，並首次拍賀歲片，他透雼，「陣容都勁，開心，係我好鍾意的演員。」

見面會售票是老問題

問到拍團綜的進度，Stanley表示每位成員都有份下廚，更有機會品嘗「天堂級美食」，他透露：「有成員進步神速，達到天堂級數。」至於最食得辣的成員，則推舉李駿傑(Jeremy)。談到MIRROR 6周年見面會，Stanley與姜濤同組，但仍未知有甚麼環節，他笑言感騰雞，因姜濤不夠安全感便會依靠他。至於有粉絲投訴取消實名制，難以買到門票，他直言是老問題，作為藝人惟有盡最大責任專注表演，至於如何安撫粉絲？他指MIRO也有免費的網上見面和傾偈等，但較大型的製作便需要購票。