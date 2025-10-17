邱士縉Stanley長鏡頭拍MV演技大挑戰 半裸彈結他再度解放「大表波」

MIRROR成員邱士縉(Stanley)早前在籃球活動上，率先獻唱未派台新歌《二次覺醒》，歌曲於昨日(16日)正式推出，承襲前作《Drunk In Love》的「Sexy Man」曲風，由安哲逸作曲、陳蕾填詞、Nic Tsui編曲及監製，將Stanley的「男人魅」表露無遺。Stanley說：「陳蕾認為我的性格比較穩重、比較Man，若然歌詞只是談情說愛，未必能貼合性感的曲風，所以今次以專心致志為主題，事關男人專注做一件事情的時候，相當性感！」為了將「Sexy Man」的氛圍提升至極緻，Stanley刻意在歌曲中加入電子結他Solo：「因為電子結他是又性感又Man的一種樂器，收到曲子後已經覺得要加插一段電子結他Solo，繼而幻想之後現場表演時，如果能夠呈現一段這樣的電子結他solo，一定超正，所以自從收到曲子後便開始苦練電子結他！」

觀眾見證覺醒過程 《二次覺醒》MV採用極具電影感的長鏡頭（Long Take）手法，以「一鏡到底」模式，讓觀眾見證事件的完整過程，締造身歷其境的感受，達致人歌合一的境界。Stanley說：「MV以長鏡頭拍攝是希望利用有限的資源，創造無限的宇宙，同時希望整個MV呈現出一種特別的感覺。最困難一定是時間控制及走位，我有跟攝影師溝通如何設計每一個有力的鏡頭，好讓故事有遞進的感覺，不會因為採用長鏡頭拍攝而變得平淡，幸好最後只拍了三Takes便完成了！」

獨自升級成「超級撒亞人」 Stanley在《二次覺醒》MV大晒一氣呵成的演技，由鬱鬱不得志、滿臉瘀青的「西裝友」，隨著酒精催化，開始覺醒自己對音樂及舞蹈的熱誠，因而將社會加諸在自己身上的「皮囊」逐層脫掉，最後半裸上陣、Chok爆彈奏電子結他，Stanley解釋「大表波」再現的原因，「為何我不穿上身衣服彈結他呢？因為我覺得《二次覺醒》這首歌有『我獨自升級』的感覺，代表我們要不停努力訓練去達成目標，而且結尾部份有日本動漫Feel，就如《龍珠》的『超級撒亞人』一樣，所以最後決定以這個體態去呈現歌曲的尾聲部份，相當啱Feel！」

身為MIRROR的「肌肉擔當」，向來自律Stanley早於MV拍攝前兩個月已開始準備，並在拍攝前加操，谷肌「升Cup」大表波，「為了重拾招牌身形，早於兩個多月前已決定要衝一波，不斷苦練，今次MV的身形比演唱會時更加好，由於工作需要，身形管理已成為日常生活的一部份，一直保持良好的飲食習慣，以及有規律地運動，慶幸最後出來的效果令大家滿意，再辛苦也是值得！」