邱鋒澤來港首開個人騷 Edan孖Jeremy捧場大讚感染力強：請教我唱歌

台灣男團九澤CP與五堅情團長邱鋒澤一連兩場的首個個人巡迴演唱會海外《DEEP AWAKENING》，香港首站昨晚(10日) 於旺角麥花臣場館圓滿落幕。鋒澤特地為香港樂迷選唱呂爵安(Edan)的《一表人才》(《年青有為》粵語版)，原唱者Edan和MIRROR隊友Jeremy(李駿傑)結伴捧場，更向鋒澤畀心心，不過鋒澤完騷接受傳媒訪問時，自爆唱《一表人才》好尷尬不敢望向Edan，但Edan就在社交平台貼他與Jeremy跟鋒澤的合照，並分享多段邱鋒澤的演唱片段，包括他唱《分開的學問》的片段，寫道：「唱得太太太太好，感染力太太太太棒了，完全投入的演唱會，請教我唱歌，謝謝。」邱鋒澤亦回應寫道：「Thank you first love ~~ 感動」。

苦練廣東話唱 《一表人才》 演唱會開首，邱鋒澤以亮黑型格打扮獻唱搖滾風的《AWAKENING》，在樂迷的尖叫聲下，為首個海外專場揭開序幕。接著，邱鋒澤帶樂迷稍稍倒帶，回到仍未「覺醒」的時份，唱出柔弱得令人心碎的《人魚》、《浮木》、《錯的一對》、《我知道你存在》及《孤島》。唱畢6首歌曲，邱鋒澤終於與香港樂迷喊話：「大家好，我係邱鋒澤。」他感謝樂迷的支持，讓他可以在香港舉行首個海外場專場，大家的熱情更令演唱會擁有加場的機會：「我真的很感謝大家，我來了，謝謝香港！」打過招呼後，邱鋒澤獻唱《你的好人》、《分開的學問》和《無聲》，以最純粹的歌聲撼動樂迷的心靡。來到香港開首個個人騷，當然少不了粵語歌《一表人才》，他透露特地為此苦練廣東話一個月。