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娛樂
2023-09-11 17:15:59

邱鋒澤來港首開個人騷 Edan孖Jeremy捧場大讚感染力強：請教我唱歌

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邱鋒澤走到台下與樂迷近距離接觸，他不停向舉起電話拍照「鋒蜜」們揮手。

邱鋒澤走到台下與樂迷近距離接觸，他不停向舉起電話拍照「鋒蜜」們揮手。

台灣男團九澤CP與五堅情團長邱鋒澤一連兩場的首個個人巡迴演唱會海外《DEEP AWAKENING》，香港首站昨晚(10) 於旺角麥花臣場館圓滿落幕。鋒澤特地為香港樂迷選唱呂爵安(Edan)的《一表人才》(《年青有為》粵語版)，原唱者EdanMIRROR隊友Jeremy(李駿傑)結伴捧場，更向鋒澤畀心心，不過鋒澤完騷接受傳媒訪問時，自爆唱《一表人才》好尷尬不敢望向Edan，但Edan就在社交平台貼他與Jeremy跟鋒澤的合照，並分享多段邱鋒澤的演唱片段，包括他唱《分開的學問》的片段，寫道：「唱得太太太太好，感染力太太太太棒了，完全投入的演唱會，請教我唱歌，謝謝。」邱鋒澤亦回應寫道：「Thank you first love ~~ 感動」

Edan和Jeremy結伴捧邱鋒澤場，並在後台合照。 Edan分享邱鋒澤唱《分開的學問》的片段，並貼上歌詞。 Edan大讚邱鋒澤唱歌感染力強，更表示要跟他學唱歌。

苦練廣東話唱《一表人才》

演唱會開首，邱鋒澤以亮黑型格打扮獻唱搖滾風的《AWAKENING》，在樂迷的尖叫聲下，為首個海外專場揭開序幕。接著，邱鋒澤帶樂迷稍稍倒帶，回到仍未「覺醒」的時份，唱出柔弱得令人心碎的《人魚》、《浮木》、《錯的一對》、《我知道你存在》及《孤島》。唱畢6首歌曲，邱鋒澤終於與香港樂迷喊話：「大家好，我係邱鋒澤。」他感謝樂迷的支持，讓他可以在香港舉行首個海外場專場，大家的熱情更令演唱會擁有加場的機會：「我真的很感謝大家，我來了，謝謝香港！」打過招呼後，邱鋒澤獻唱《你的好人》、《分開的學問》和《無聲》，以最純粹的歌聲撼動樂迷的心靡。來到香港開首個個人騷，當然少不了粵語歌《一表人才》，他透露特地為此苦練廣東話一個月

邱鋒澤以一身黑色型格打扮登場，以搖滾版的《Awakening》打頭陣，全場氣氛高漲。 邱鋒澤與全場樂迷大合唱《會找到我》。 邱鋒澤唱出「搖滾Medley」，ROCK爆舞台。

望下次踏紅館或亞博開騷

中場影片過去，邱鋒澤連接唱出「搖滾Medley」《麻煩製造者》、《深淵》、《有人在嗎》及《邊緣人格》，全場氣氛迅速躍升。其後他演唱英文單曲《Shining Star》時，更走到台下與樂迷近距離接觸，繞場派心，sweet到爆。最後，他為樂迷帶來《你不用知道》及《平分慚愧》，並感謝台前幕後團隊的協助：「當然還要感謝在場的你們，你們是我最大的動力，謝謝你們對邱鋒澤的愛！」樂迷熱情狂呼encore，邱鋒澤再度登場，送上節拍感十足的舞曲《Deep》、《別對我說以後》、《潛台詞》和《預言家》等，以《冰山》為《DEEP AWAKENING 巡迴演唱會》海外場香港站劃上圓滿句號。鋒澤深深感受到香港「鋒蜜」(Fans暱稱)的熱情，坦言希望下次能在更大場館如亞博或紅館開騷。

邱鋒澤用了一個月苦練廣東話，為香港鋒蜜送上《年青有為》的粵語版《一表人才》，他透露自己。 演唱會接近尾聲時，邱鋒澤與全場大合照：「謝謝大家，我會繼續努力，繼續成為你們的肩膀，我是個很有肩膀的男人！」 演唱會尾聲時，邱鋒澤呼籲歌迷「交戲」：「我不一定再上來哦，大家要叫大聲一點！」鋒蜜們緊接狂嗌Encore。
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