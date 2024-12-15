邱鋒澤簽唱會預告多唱廣東歌 祝Edan林明禎友誼萬歲

邱鋒澤日前現身沙田舉行簽唱會，現場有逾200「鋒蜜」（粉絲暱稱）捧場，場面熱鬧，邱鋒澤獻唱新歌，不停用廣東話同fans打招呼：「我希望可以多唱廣東歌，因為我覺得香港Fans對我特別好，你看大家都非常熱情，所以我希望可以多來，然後唱一些廣東歌，雖然我的粵語真的不太好，但我盡量努力啦。」

自命聖誕年輕人 對於有部分歌迷更提早清晨排隊等候，他表示：「其實有一點緊張，因為第一次這樣子的形式跟Fans互動，之前都是concert啊！在網路看到大家很早就來排隊，所以我覺得要辛苦他們。明天我會舉行歌迷見面會，應該是freestyle想要看我表演什麼，我就表演什麼！我也會帶吉他上台，就是一個比較輕鬆活動。（送禮物比Fans？）我就是聖誕禮物啊，我是『聖誕年輕人』，不是聖誕老人。」

期待與 Dear Jane 「 PK 戰」 談到明年五堅情將會跟Dear Jane合體開騷，邱鋒澤就話很期待與對方 「PK戰」：「之前我們是不認識，所以這個合作很有趣，我覺得觀眾很有surprise，會好奇我們會怎麼合作。（會台上比拼？）PK一下嘛，但我覺得我們不敢跟Dear Jane比拼，因為他們太厲害了。」

盼40歲前結婚 提到好友Edan與林明禎傳出緋聞，邱鋒澤自言沒有留意，至於Edan去台灣約會明禎卻沒有找他，邱鋒澤毫不介意，「我跟大家都是從新聞看到，可能是他想要私人時間，就像我這次來香港我也沒找他，我覺得不一定每次都約會。」他表示曾跟林明禎一同出席活動，但就不相熟，問到會否祝福兩人時，他笑言，「祝福他們兩個『友誼萬歲』。（你也想找女朋友？）希望啊，我覺得合得來就可以吧，目標是40歲前結婚這樣子，現在工作為第一優先。」