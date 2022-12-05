邵音音參演電影揚威海外獲獎 身體力行支持新監製

邵音音早前拍攝由羅沛琪(Pinky)、嚴崇天監製的微電影《地產KOL》，二人由藝人轉做監製，獲音音姐支持，並不時在片場教導︰「Pinky、亞天可能綜藝出身，佢地成日擔心演得唔夠好，偏偏我就覺得佢哋好自然，有時唔洗成日『Chok樣』嘅。」

他們的作品近日傳來好消息，榮獲（Golden Giraffe International Film Festival） 法國尼斯國際電影節最佳喜劇獎，音音姐聞訊後「開心到彈起」：「嚴崇天需要到我，我都會幫手。我拍電影咁多年，當然知道電影節好難攞獎，加上今次題材只係講『地產』，唔算太驚艷嘅題目，證明評審係覺得演員、整部電影充滿喜感。」