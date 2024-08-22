郭富城演唱會｜新流程超精彩 AK阿Sa成功跟偶像「AK」拍照超開心

郭富城合共13場在紅館舉行的《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，已經進入倒數階段。城城與其團隊一直都盡善盡美，更把流程修改令整個演出更精彩。日前MIRROR副隊長江𤒹生（AK）入場欣賞城城的演出，之後到後台跟「AK」(Aaron Kwok）城城合照，甫見面他便跟城城說過不停。
由於AK早前在其個唱大跳城城的《對你愛不完》，不少fans希望可以看到兩位AK一齊合作。AK寫道︰「Good show，愉快的一晚，演唱會很精彩，舞台設計好犀利。第一次咁近距離見到你，感受到你嘅氣場，好緊張，一輪嘴同你講咗好多嘢，抱歉。我說Dancer的時候很想幫你伴舞，曾經有一次機會，但最後因為比賽原因，所以不能參與你當時的演出，你說是可能是天意，好好做好歌手呢份工作，知道，我會好好記住的。30年以來一直保持高水準跳唱表演，真的很不容易，Respect，我會繼續加油，以你為榜樣，努力成為一個香港跳唱歌手，謝謝你為我們製造這麼多的經典。」
與AK同日入場的有阿Sa蔡卓妍及容祖兒等，阿Sa更自爆自己為了城城曾跟最好的同學寫信嗌交，又會在yes station門口等人放城城張磨砂yes card。她說︰「曾經為咗偶像，好努力咁連續十次測驗100分，先氹到爹哋買佢隻CD俾我；曾經為咗偶像，坐定定喺電視機前面睇頒獎禮，為佢吶喊助威為佢流淚；曾經為咗偶像，打咗無數次電話去電台，就係為咗想要佢個簽名；曾經為咗偶像，同補習老師夾錢坐山頂睇佢演唱會。」她又希望城城下一個紅館騷不要再相隔太多年。