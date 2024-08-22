郭富城演唱會｜新流程超精彩 AK阿Sa成功跟偶像「AK」拍照超開心

由於AK早前在其個唱大跳城城的《對你愛不完》，不少fans希望可以看到兩位AK一齊合作。AK寫道︰「Good show，愉快的一晚，演唱會很精彩，舞台設計好犀利。第一次咁近距離見到你，感受到你嘅氣場，好緊張，一輪嘴同你講咗好多嘢，抱歉。我說Dancer的時候很想幫你伴舞，曾經有一次機會，但最後因為比賽原因，所以不能參與你當時的演出，你說是可能是天意，好好做好歌手呢份工作，知道，我會好好記住的。30年以來一直保持高水準跳唱表演，真的很不容易，Respect，我會繼續加油，以你為榜樣，努力成為一個香港跳唱歌手，謝謝你為我們製造這麼多的經典。」