郭富城為國際組合Now United錄音探班 向曾家瑩Ariel教路讃領悟力高

由香港賽馬會與XIX Entertainment聯合策劃的「星動發展計劃」，成功將國際流行音樂組合Now United帶來香港，繼早前推出首支加入香港區新成員的歌曲《Beautiful World》及其MV後，現正為即將推出的新歌《Giddy Up》錄音及排舞。身為香港賽馬會「星動策展大使」的亞洲舞台王者郭富城（Aaron）對Now United表示欣賞並積極支持。
給予寶貴意見
Aaron繼8月驚喜現身中環大館，給予成員寶貴意見及分享如何享受演出後，日前他再次特意抽空親臨錄音室，細聽Now United的新歌，並向他們分享一些錄音上的技巧，同時更和各成員解說歌詞和編曲帶出的力量，令他們可以有不 同層次的演繹方法，並對Now United個別成員的演唱方法作細心分析，賦予稱讚之餘更給予寶貴意見，包括新成員曾家瑩（Ariel）、來自巴西的Desirée Santos及來自北京的王南鈞 (Krystian)。Ariel經獲天王指導後，演繹出來的感覺真的甚見效果，Aaron讃其領悟力甚高。
為馬迷勁歌熱舞
除了歌唱技巧之外，Aaron亦與來自洛杉磯流行音樂學院（Academy of Pop）的舞蹈總監Nicky Andersen交換編舞心得及意見，務求令新歌的舞蹈更加活力十足，更顯型格。 而Now United成員自然不會錯過向「舞台王者」請教的機會，樂於提攜後輩的Aaron爽快答應，就新歌的舞步排練提供創意點子與建議，由於歌曲靈感與馬有關，最後Aaron更與眾人擺出騎馬甫士合照，打成一片。
各成員更藉此難得機會，向Aaron表示早前到戲院欣賞由他主演的電影《無名指》，深深被感動。Ariel又向Aaron請教關於年輕表演者如何在演藝事業上取得成就，他回應說：「於舞台上吸引觀眾，要對整個演出了解、錯了要糾正、並學習執生，累積經驗同努力好重要，慢慢逐步用心做，就可以做好。」而前晚（10 月 15 日），Now United更首度於香港作公開演出，於跑馬地馬場「Happy Wednesday」活動中擔任表演嘉賓，在全場觀眾及馬迷面前勁歌熱舞，演出兩首Now United的人氣歌曲《It's One Love》及《Wave Your Flag》，更於現場播放第一首有Ariel參與的作品《Beautiful World》，將現場氣氛推到最高點！其中，《Beautiful World》更是Now United首次在香港拍攝的MV作品，歌曲主題圍繞團結、希望與香港的活力，充分展現這座城市的多元魅力與動感精神。MV 自9月底公開以來，一星期內已錄得超過200萬觀看量。