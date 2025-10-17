郭富城為國際組合Now United錄音探班 向曾家瑩Ariel教路讃領悟力高

由香港賽馬會與XIX Entertainment聯合策劃的「星動發展計劃」，成功將國際流行音樂組合Now United帶來香港，繼早前推出首支加入香港區新成員的歌曲《Beautiful World》及其MV後，現正為即將推出的新歌《Giddy Up》錄音及排舞。身為香港賽馬會「星動策展大使」的亞洲舞台王者郭富城（Aaron）對Now United表示欣賞並積極支持。

給予寶貴意見

Aaron繼8月驚喜現身中環大館，給予成員寶貴意見及分享如何享受演出後，日前他再次特意抽空親臨錄音室，細聽Now United的新歌，並向他們分享一些錄音上的技巧，同時更和各成員解說歌詞和編曲帶出的力量，令他們可以有不 同層次的演繹方法，並對Now United個別成員的演唱方法作細心分析，賦予稱讚之餘更給予寶貴意見，包括新成員曾家瑩（Ariel）、來自巴西的Desirée Santos及來自北京的王南鈞 (Krystian)。Ariel經獲天王指導後，演繹出來的感覺真的甚見效果，Aaron讃其領悟力甚高。