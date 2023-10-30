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娛樂
2023-10-30 12:38:41

郭富城破天荒哨牙look曝光 《臨時劫案》率領林家棟任賢齊食大茶飯

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郭富城在新作《臨時劫案》破天荒以哨牙look亮相。

郭富城在新作《臨時劫案》破天荒以哨牙look亮相。

由郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤主演的賀歲片《臨時劫案》，今日放發首條預告，郭富城破天荒以哨牙造型亮相，all back髮型，配襯土味外衣，形象突出。戲中臨時聘請驚青的任賢齊和古惑貪錢的林家棟任兼職悍匪，實行械劫黑幫食大茶飯。3人造型入型入格，以幽默貼地的對白引爆笑點，藉一場曲折離奇惹笑搶錢械劫風雲，論盡現今基層巿民生活苦況。

郭富城在《臨時劫案》演哨牙賊頭，非常搶鏡。(劇照) 郭富城臨時聘請林家棟和任賢齊打劫黑幫。(《臨時劫案》劇照) 林賢齊演正直社工，林家棟演貪錢廢中的士司機。(《臨時劫案》劇照)

《臨時劫案》由爾冬陞監製、麥啟光執導，演員陣容還包括林雪、盧海鵬、梁仲恆、鮑起靜等，姜大衛友情出演以及胡定欣特別出演。郭富城演賊頭梅藍天，突破以往的靚仔形象，哨牙突出、耳仔配合特技化妝、滿面鬚根及all back髮型，配襯土味外衣，流露非一般喜感。任賢齊演安老院社工慕容輝，為人過份正直，近乎懦弱，擔屎唔偷食，蟻都唔敢踩死隻，造型當然僕實，兼留有半白近灰的銀髮。林家棟在戲中飾演古惑膽小又貪錢的廢中的士司機，造型入型入格，對白寫實而又抵死，幽默對白為戲中引爆笑點，諷刺論盡現今基層巿民生活苦況。由潦倒赤貧到遇上天降橫財，賊頭郭富城牽頭重金聘請兼職悍匪，實行械劫黑幫食大茶飯，吃黑搶賊，極速致富。

郭富城演賊頭，打劫黑幫食大茶飯。(《臨時劫案》劇照) 張可頤亦有參演《臨時劫案。(劇照)

從《臨時劫案》首條30秒先導預告所見，劇情過癮，全副武裝的郭富城，哨牙look兼表情趣怪認真演，打破城城過往演出框架，而戲中城城還聘請家棟、小齊當其副手，邀請二人一起任職劫匪，鬧出曲折離奇、哭笑難分的騎呢劫案。被聘任職劫匪的小齊與家棟，要獲得悍匪首領城城信任之餘，又要有膽色，甫返工就要識開槍掟手榴彈，角色性格純品而帶點乸型的小齊，頂硬上驚青掟手榴彈，更要跟隨學習「專業悍匪」指南，盡顯角色幽默的城城，吩咐員工做賊也要求講禮貌，城城說：「我請你哋打劫，講多謝！」雖然只是做劫匪，但對劫匪上司亦要恭敬獻媚，兩位劫匪員工多少也要擦鞋讚嘆老闆一番，家棟勉強說：「佩服、佩服！」小齊被逼的樣子說：「勁揪、勁揪！」3人全副武裝，手忙腳亂應付槍戰連場炸到飛起，強烈反差大放笑彈。

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