郭富城Aaron冧莊任月餅代言人 跳入波波池拍廣告

天王郭富城Aaron再次成為美心月餅全球代言人，拍攝全新一輯平面廣告系列。今年美心月餅廣告融合了3D藝術圖像，大膽追求新意及大玩視覺，而平面廣告系列中就加入特效技術，構圖造像層次多變，令整體效果更鮮明立體。配合郭富城專業演繹，在畫面上展現各款產品的原材料和特性，將美味從味覺延伸到視覺，讓大家一看便能聯想起熟悉的中秋味道。

另外，郭富城早前宣布相隔8年後，將在今年8月再次踏上紅館舞台，並會以夢幻而機動的多元舞台為觀眾帶來超乎想像的體驗。月餅品牌追求的大膽創新與郭富城積極尋求突破的理念不謀而合，拍攝全新廣告照時，郭富城亦表示很高興再次成為全球代言人，説道：「去年大家對廣告的反應很好，很高興能把快樂團圓的感覺帶給大家。希望今年可以延續這幸福感，陪伴大家渡過一個溫馨又圓滿的中秋節。」