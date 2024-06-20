郭富城Aaron冧莊任月餅代言人 跳入波波池拍廣告

天王郭富城Aaron再次成為美心月餅全球代言人，拍攝全新一輯平面廣告系列。今年美心月餅廣告融合了3D藝術圖像，大膽追求新意及大玩視覺，而平面廣告系列中就加入特效技術，構圖造像層次多變，令整體效果更鮮明立體。配合郭富城專業演繹，在畫面上展現各款產品的原材料和特性，將美味從味覺延伸到視覺，讓大家一看便能聯想起熟悉的中秋味道。
另外，郭富城早前宣布相隔8年後，將在今年8月再次踏上紅館舞台，並會以夢幻而機動的多元舞台為觀眾帶來超乎想像的體驗。月餅品牌追求的大膽創新與郭富城積極尋求突破的理念不謀而合，拍攝全新廣告照時，郭富城亦表示很高興再次成為全球代言人，説道：「去年大家對廣告的反應很好，很高興能把快樂團圓的感覺帶給大家。希望今年可以延續這幸福感，陪伴大家渡過一個溫馨又圓滿的中秋節。」
廣告花絮揭秘
郭富城為這次拍攝精心準備了五款雅緻秋裝，型格時尚，配合攝影師Kaon的精準取鏡和美術設計團隊的細意整合及安排，最後成品十分精緻，立體視效，非常吸睛。對比往年，今年的全新平面廣告更悅目繽紛，更能呈現中秋團圓快樂的一面及帶出節日喜悅。拍攝時，郭富城表示這次廣告構思很有新鮮感，特別是榴槤月餅系列，為了帶出常溫食用的榴槤軟心月餅和冷凍食用的榴槤冰皮月餅這兩種口感，其中一組平面廣告圖上，可以看到兩個郭富城，分別穿上不同季節衣服，同框出現，務求突出兩款產品的不同感覺。而為了拍攝這輯廣告圖，導演組特別搭建了一個波波池，拍攝出玩味十足的畫面。