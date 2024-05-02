郭晉安歐倩怡離婚｜相差15年成焦點 郭晉安自爆婚前仍跟歐倩怡有拗撬

現年59歲的郭晉安與歐倩怡今日驚爆離婚，結束18年婚姻。兩人於1999年撻著，毋懼15年的年齡差距，於2006年結婚，婚後育有一對仔女，15歲大仔郭令山與12歲細女郭以雅。

二人拍拖時，因為年齡差距成傳媒焦點，郭晉安於2008年接受訪問大談跟歐倩怡的感情。他透露當時二人因為拍旅遊節目而認識，連他也沒想過愛上一個比他細15歲的女孩，笑謂唱K時，他唱的是張學友，而歐倩怡就唱梁詠琪。他更自爆拍拖3個月之後，雙方便過同居生活，他指當時更是歐倩怡主動拿住兩三個行李到他的家。安仔表示同居期間都不時因為雙方看法出現分歧，甚至多次鬧分手。