郭晉安歐倩怡離婚｜相差15年成焦點 郭晉安自爆婚前仍跟歐倩怡有拗撬

現年59歲的郭晉安與歐倩怡今日驚爆離婚，結束18年婚姻。兩人於1999年撻著，毋懼15年的年齡差距，於2006年結婚，婚後育有一對仔女，15歲大仔郭令山與12歲細女郭以雅。
二人拍拖時，因為年齡差距成傳媒焦點，郭晉安於2008年接受訪問大談跟歐倩怡的感情。他透露當時二人因為拍旅遊節目而認識，連他也沒想過愛上一個比他細15歲的女孩，笑謂唱K時，他唱的是張學友，而歐倩怡就唱梁詠琪。他更自爆拍拖3個月之後，雙方便過同居生活，他指當時更是歐倩怡主動拿住兩三個行李到他的家。安仔表示同居期間都不時因為雙方看法出現分歧，甚至多次鬧分手。
結婚前仍有拗撬
安仔提到03年向歐倩怡求婚，但一直拖至06年結婚，也是因為大家的性格不夾。他坦言自己很需要一個能照顧到他的另一半，然而歐倩怡就仍然想在事業上衝刺，就連決定結婚時，安仔亦曾懷疑雙方能否走下去，寧願一直同居下去。安仔指其後歐倩怡信主後，整個人都轉變，令他覺得對方便是他的太太，並指歐倩怡當時不再考慮娛樂圈的工作，想專注喜愛的事上，便是讀營養學。
僅用20日籌備婚禮
他提到當時在迪士尼秘密搞婚禮，能夠令傳媒完全不知全因決策到執行的時間很短。安仔說︰「因為我哋兩個都係藝人，好驚屋企人有壓力，所以決定擺十幾圍。當時我哋用20日就決定結婚擺酒，因為我有班姪女識打點所有嘢，但當時想呃埋迪士尼唔想佢哋知，但迪士尼話一定要知，我就要求迪士尼要保密。」他稱當時親友更為了配合他們，在手上更戴上色別的記認及蓋上螢光印仔在手背，以防有其他人入場流出婚禮畫面。