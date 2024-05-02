郭晉安歐倩怡離婚｜8年前婚姻曾亮紅燈 每星期二人世界重建關係

現年59歲的郭晉安與歐倩怡(Cindy)今日驚爆離婚，結束18年婚姻。兩人於1999年撻著，毋懼15年的年齡差距，於2006年結婚，婚後育有一對仔女，15歲大仔郭令山與12歲細女郭以雅。

拍旅遊節目 擦愛火 郭晉安先後憑電視劇《戇夫成龍》、《阿旺新傳》及《忠奸人》三度獲封視帝。其實他亦遇過事業低潮，1998年曾被調拍攝綜藝節目，不過，有謂「上天為你關了一道門，就會打開一扇窗」，安仔因而認識歐倩怡，合作拍旅遊節目擦出愛火。。起初安仔視歐倩怡為一位愛說話的小妹妹，但逐漸發現她看似細路女，實質成熟好學；而安仔的大哥哥形象，正切合Cindy對伴侶的要示，跟他無所不談。

各遇低潮 互相安慰 郭晉安與歐倩怡年紀相差15年，安仔坦言拍拖初期，總覺不自在，況且事業處樽頸位置。某次他與歐倩怡到訪某位住豪宅的藝人家，當時僅住在300呎單位的安仔，曾慨嘆不知何時才能住大屋，歐倩怡安慰說，「煮到埋嚟就食，唔煮咪唔食囉，反正我都飽了。」令安仔深受感動。 安仔憑1999年的《創世紀》事業有起色。但翌年歐倩怡所屬的華星唱片結業，正為新專輯作準備的她大受打擊，幸獲曾遇挫折的安仔鼓勵與安慰。拍拖7年後，兩人在2006年7月於迪士尼樂園舉行婚禮。