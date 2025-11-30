郭晉安疑離巢TVB官網被除名 《金式森林》爭四屆視帝存變數

郭晉安在《金式森林》的演出精湛，被指是問鼎視帝的大熱人選。（娛樂組攝）

TVB近年持續出現「離巢潮」，繼日前91歲羅蘭被發現已「消失」於TVB官方網站的藝員名單中，疑低調離巢後，今日再傳出有資深猛將離巢。曾三度奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角的61歲視帝郭晉安，被眼利網民發現已不在官網的藝員名單之列，引外界揣測他已與TVB結束多年的賓主關係。

曾屢傳離巢

郭晉安過往曾多次傳出離巢消息，最近一次是2021年，其資料一度從TVB官網被「下架」，其經理人解釋是更換照片的誤會，隨後資料亦重新「上架」，但這次無論在邵氏或TVB官網均被除名，似乎不是誤會。

郭晉安多年來憑藉其出神入化的演技，塑造了無數經典角色。他曾三度榮登視帝寶座，分別憑2003年《戇夫成龍》的阿旺、2005年《阿旺新傳》的阿旺，以及2014年《忠奸人》的高哲行證明演技實力。早前他在台慶劇《金式森林》中飾演的方仰天一角，再度展現其神級演技，被睇是問鼎視帝的大熱人選，有望成為首位四屆視帝。惟突傳出離巢消息，如今看來似乎存有變數。