郭晶晶全家跑3公里最矚目 楊潮凱苦笑唔夠賴慰玲跑得快

郭晶晶以UNICEF HK大使身份，偕同老公霍啟剛及3名子女出席聯合國兒童基金會慈善跑，10歲的霍中曦已長得快到媽媽的膊頭，而開跑前，霍啟剛更與女兒一齊做些伸展動作，為賽事準備。 今日出席活動的還有賴慰玲、楊潮凱、黃祥興及李日朗等，他們都帶同小朋友參與3公里親子組賽事。另一UNICEF HK大使黃金寶亦帶同仔仔參與，郭晶晶與黃金寶表示很開心跟子女一起參加，並表示希望活動可以提升大眾對兒童良好健康與福祉的關注。

跑輸俾 賴慰玲 楊潮凱在其社交平台上載與女兒拿著金牌的合照，表示囡囡有些不舒服，但最後仍堅持完成賽事。他又稱原本全程和賴慰玲一齊跑，但沒想到賴慰玲兩母子跑得超級快，只好在終點見。他受訪時表示對上一次跟女兒一齊比賽已經半年前，閒時也有和女兒落街跑步，坦言女兒大得快，希望參加不同活動，增取多些親子時光。