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娛樂
2023-11-05 17:27:28

郭晶晶全家跑3公里最矚目 楊潮凱苦笑唔夠賴慰玲跑得快

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霍啟剛一家5口與黃金寶一家領跑3公里賽事。

郭晶晶以UNICEF HK大使身份，偕同老公霍啟剛及3名子女出席聯合國兒童基金會慈善跑，10歲的霍中曦已長得快到媽媽的膊頭，而開跑前，霍啟剛更與女兒一齊做些伸展動作，為賽事準備。

今日出席活動的還有賴慰玲、楊潮凱、黃祥興及李日朗等，他們都帶同小朋友參與3公里親子組賽事。另一UNICEF HK大使黃金寶亦帶同仔仔參與，郭晶晶與黃金寶表示很開心跟子女一起參加，並表示希望活動可以提升大眾對兒童良好健康與福祉的關注。

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跑輸俾賴慰玲

楊潮凱在其社交平台上載與女兒拿著金牌的合照，表示囡囡有些不舒服，但最後仍堅持完成賽事。他又稱原本全程和賴慰玲一齊跑，但沒想到賴慰玲兩母子跑得超級快，只好在終點見。他受訪時表示對上一次跟女兒一齊比賽已經半年前，閒時也有和女兒落街跑步，坦言女兒大得快，希望參加不同活動，增取多些親子時光。

 

 

賴慰玲、楊潮凱及李日朗帶同小朋友參與賽事，但李日朗帶的是朋友女兒。

獲攝影大獎好開心

早前他無心插柳參加有「攝影界奧斯卡」之稱的IPAInternational Photography Awards）大賽，憑一張名為「A Mysterious Lake」作品，贏得Honorable Mention榮譽，他仍難掩開心的表示︰「其實好有趣，有日社交媒體pop up咗呢個比賽出嚟，見到好多出色攝影師都有參加，自己就交咗幅作品去參加。之前未參加過任何比賽，諗住入圍已經好開心，仲贏到獎當然係好大鼓勵。」他笑言專注影風景同人像攝影，除了囡囡Catherine是御用model外，平常都會為藝人朋友拍照，放上社交媒體分享。

孖梁凱晴主持《咔嚓中歐》

由他與梁凱晴（Carina）主持的《咔嚓中歐》節目首播，他在節目與Carina去到德國及奧地利的攝影師蒲點，以攝影迷角度認識當地名勝，結識同樣熱愛相機的當地人，更會用生動有趣的方式，分享各種攝影技巧，為觀眾發掘另類旅遊樂趣。他表示今次節目最大得着，是到德國參觀某名牌相機廠的總部，有潮聖的感覺。

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