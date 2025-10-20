郭柏妍化身清純天使翱翔AI台慶空間 台慶劇《新聞女王2》即將強勢登場

今年11月19日是無綫台慶58周年大日子，為隆重其事，翡翠台於昨日（19日）黃金時段首播時長一分鐘的58周年台慶宣傳片，正式踏入台慶月。58周年台慶口號為「TVB 58周年 同心同行 闖新世代」，為帶出「擁抱科技、投入AI新時代」的同時、並強調多年核心理念：「緊扣觀眾脈搏，與市民同行」；負責製作台慶宣傳片的TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（簡稱CID），請來TVB 6大耀眼新星（排名不分先後）：陳曉華、戴祖儀、張馳豪、阮浩棕、郭柏妍及周嘉洛，帶領觀眾遊走於現實與虛擬之間的場景，透過特別場口包括「經典劇集時間囊」、「TVBuddy Highway」等，讓觀眾體驗電視經典與創新交融的世界。6大新星中，陳曉華負責帶出「現實與虛擬共融」訊息的重任、郭柏妍化身天使在AI台慶空間飛翔、周嘉洛則擔任聲音導航。

《無窮之路》系列載譽第五度回歸

台慶宣傳片還公布了觀眾期待已久的台慶劇及台慶綜藝節目/專題紀錄片名單，台慶劇方面，除了有熱播中的《巨塔之后》及《金式森林》，即將強勢登場的，還有萬眾期待的《新聞女王2》。至於綜藝節目/專題紀錄片方面，除了有已登場的《滴水不漏拯救隊》，還有即將推出的《攻你上大學》、《帶阿姐看世界》、《空運世一》、《聲秀決賽終極聲戰》、《中年好聲音4》、《芷珊再約王嘉爾》以及《無窮之路V智行無疆》，令人期待。