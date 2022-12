鄧佩儀近照被批發福 過往身材成焦點曾發千字文反擊網民

鄧佩儀:開心健康更重要

而其實,鄧佩儀嘅身型一向被受關注,不時都有網民表示佢比選美嗰時肥咗,叫佢減肥。鄧佩儀就曾經發中英千字文反擊,不僅分享多張參選華姐及入行後嘅照片,坦言自己比選美時重20磅左右,但從來無諗過要返去當時嘅磅數:「因為以我的高度來說其實選美時的我過輕,是不健康的。所以我更喜歡現在的我。」鄧佩儀又指只要開心健康,就會係最好嘅身材,「我也有過比較骨感的時候,也有過更肉肉的時候,但不可以說有特別一個才是「對」的身材。現在比較注重健康的我,是兩者中間平衡點的磅數。只要你健康,comfortable in your own skin,那就是完美的身材。」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉