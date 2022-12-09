鄧佩儀近照被批發福 過往身材成焦點曾發千字文反擊網民

鄧佩儀曾解釋，早已計劃到加拿大讀書，於是向TVB請假，粉碎有關被雪藏傳聞。鄧佩儀於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）尚德商學院修讀工商管理學士學位，同時修讀有關電影製作嘅課程，而UBC除咗有「北美最美校園」之稱，更加係名人學府，曾培養過8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者、65名奧林匹克運動員等等。鄧佩儀不時分享加拿大生活照，而日前佢就被邀以師姐身份為《2022年溫哥華華裔小姐競選》擔任評判，鄧佩儀PO出當晚閃閃長裙晚裝造型照，不過就被網民狠批佢無論係臉部定身材都比去加拿大前更為發福，加上裙款A字型設計睇落去似大肚婆。

鄧佩儀：開心健康更重要

而其實，鄧佩儀嘅身型一向被受關注，不時都有網民表示佢比選美嗰時肥咗，叫佢減肥。鄧佩儀就曾經發中英千字文反擊，不僅分享多張參選華姐及入行後嘅照片，坦言自己比選美時重20磅左右，但從來無諗過要返去當時嘅磅數：「因為以我的高度來說其實選美時的我過輕，是不健康的。所以我更喜歡現在的我。」鄧佩儀又指只要開心健康，就會係最好嘅身材，「我也有過比較骨感的時候，也有過更肉肉的時候，但不可以說有特別一個才是「對」的身材。現在比較注重健康的我，是兩者中間平衡點的磅數。只要你健康，comfortable in your own skin，那就是完美的身材。」

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