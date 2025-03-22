鄧兆尊大爆祥哥愛賭牌九，曾一晚輸掉400萬。

鄧兆尊日前孖住吳家樂、江美儀主持網台節目《娛樂好好玩》，當中討論到娛樂圈邊個鍾意賭錢。鄧兆尊謂：「上一輩應該好多」，江美儀則指：「一定係曹達華啦首推，成間片場都冇咗囉！」吳家樂就問到鄧兆尊他的爸爸新馬師曾（鄧永祥）是否也好賭，鄧兆尊直認：「我老竇梗係鍾意賭啦！」更大爆祥哥曾一晚輸掉400萬。



鄧兆尊分享當年小時候見到的一個畫面：「以前我小朋友嗰時，我哋喺佢（祥哥）房嘅床度見過一疊疊500元紙幣，圍住鋪床，即係一個U字型咁圍住張床，咁你諗下嗰棟嘢有幾多錢呢？我嗰陣時細個唔識分，總之好大棟，高過個電話啦！...但只係維持咗一晚啫，第二晚冇晒啦！」之後吳家樂問：「咁你有冇問爸爸個U字型…」，鄧兆尊就謂：「唔好提！唔好問！唔好提！」並扮爸爸當時翻白眼摔手指的表情，相當搞笑。他續指爸爸當年愛賭牌九，但不知在哪裏賭，只知一晚冇曬，他估計一疊錢起碼20萬元，當年一疊可買一層樓，共有十幾廿疊，總值起碼有400萬港元。鄧兆尊更大爆家人曾因賭博引發衝突，「嗰次之後我阿爸冇出過聲，我阿媽喺到，大家都冇出過聲，咁高殺氣，我哋邊敢出聲呀，靜雞雞坐喺到睇戲，剝住花生。」不過自那次後，祥哥都大幅收斂賭博習慣。