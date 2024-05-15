鄧兆尊撐何伯向何太送禮 勸唔好再做《東張西望》訪問︰唔夠TVB玩

《東張西望》一連幾日報道何伯夫婦，有網民直言多年不看無綫，因為何伯而再度追看。何伯夫婦成為不少網上頻道討論話題，就連鄧兆尊亦在「田豪祖3寶」YouTube Channel直播期間，分享自己對何伯事件的看法。 兆尊笑謂何伯抄襲自己，更用高爾夫球作比喻︰「佢買啲嘢咁似我買嗰啲嘢？龍鳳鈪我冇，冇佢咁叻，但鑽石耳環、戒指都有買過嘅。（幾時買呀？）識咗之後先買，打完第19個洞之後，得到咗個肉體，係我俾佢。」

三C都覺得何太係衰人 他又稱身邊的紅顏知己都一面倒覺得何太衰，就算是第三位同樣是有小朋友的陳妙慧(Nana)，也認為何太並非好人。兆尊說︰「我識好多內地人為咗攞身份證，結婚之後再離婚，之後再搵自己鍾意嘅嘢。(何伯)到咗呢個年紀搵個伴好應該，但只係睇錯咗啲啫！」 兆尊又指，何伯打本100萬元予何太做生意沒問題，因為那些錢是何伯自己的，「就算去澳門一鋪過買100萬都得呀，自己搵呀嘛，使得快定使得慢都係自己決定，呢方面我撐何伯。」但他就認為何太這樣埋何伯身是居心叵測。他又以自身經歷說︰「不過，我睇吓好唔好食，好食再嚟幫襯囉。」

兆尊支持何伯 曾志豪問到兆尊有女埋身時，會何時才送禮物，他說︰「你愈要我愈唔俾，你唔要嗰啲，我就會俾。你有冇釣過魚？你chok吓chok吓條魚就好容易上釣。點上釣呢？視乎條魚聰唔聰明。」 對於何伯在訪問中自言，若再娶一樣遭子女反對，兆尊說︰「何伯講呢番說話好明顯綵排好耐，經過佢太太訓導同綵排好耐先講，如果唔係冇理由咁清晰而又唔駁嘴嘅。」他又認為去到何伯這個年紀，他追求的東西不是年輕一輩可以理解，認為他沒有做錯，就算何太聲稱愛何伯是因為對方愛錫她也沒有錯。