鄧兆尊狂數ViuTV管理有問題 曾被某台要求自己出錢拍節目

鄧兆尊不時為YouTube頻道「田祖豪3寶」擔任嘉賓主持，更會在節目中大爆秘密，日前他分享在各個電視台工作的所見所聞，他坦言無綫的內部管理非常好，相比起另一個電視台，他認為該台的管理層應該要處理一下。

兆尊曾亮相無綫、ViuTV、香港開電視及亞洲心動娛樂（AMM）等節目，他提到有一次到某一個台拍攝時，驚訝收音師竟然惡過導演，甚至試過要等製作組食飯兩小時。他說︰「另外一個台，我去拍嘢，導演同收音師講『個咪唔係好得，換過佢！』點知個收音師話『咁我入倉攞！』個導演話『咁唔好啦』，好多嘢都好慢。同埋我從來都未試過去呢個電視台做嘢，可能佢哋約你幾點，例如約我六點去到，點知一去到就話『大家要放飯，你坐陣先啦』，我坐兩個鐘頭等，冇所謂，不過佢內部溝通好有問題，管理層要做下嘢！」而他口中所指的電視台便是ViuTV。