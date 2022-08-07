鄧兆尊狂數ViuTV管理有問題 曾被某台要求自己出錢拍節目

鄧兆尊不時為YouTube頻道「田祖豪3寶」擔任嘉賓主持，更會在節目中大爆秘密，日前他分享在各個電視台工作的所見所聞，他坦言無綫的內部管理非常好，相比起另一個電視台，他認為該台的管理層應該要處理一下。
兆尊曾亮相無綫、ViuTV、香港開電視及亞洲心動娛樂（AMM）等節目，他提到有一次到某一個台拍攝時，驚訝收音師竟然惡過導演，甚至試過要等製作組食飯兩小時。他說︰「另外一個台，我去拍嘢，導演同收音師講『個咪唔係好得，換過佢！』點知個收音師話『咁我入倉攞！』個導演話『咁唔好啦』，好多嘢都好慢。同埋我從來都未試過去呢個電視台做嘢，可能佢哋約你幾點，例如約我六點去到，點知一去到就話『大家要放飯，你坐陣先啦』，我坐兩個鐘頭等，冇所謂，不過佢內部溝通好有問題，管理層要做下嘢！」而他口中所指的電視台便是ViuTV。
爆某台拖糧2個月
貴花田認為電視台要嘉賓等製作組食飯有點過份，但兆尊認為這些都未算過份，相反有另一個電視台竟然會拖糧至少2個月。他說︰「以我過往經驗，做完嘢正常就會俾張單你簽，跟住就出糧，我未試過係我去某一個台，我唔講邊間啦，佢問我拎收據，佢話幫我再遞上會計部，『30至60日就會俾錢你』。」他坦言從未見過這樣的方法出糧，並指該次拍攝的酬勞是「朋友價」，非常少錢，「少過港台，自己出去買嘢都用咗」，最後自己等到40日才收到酬勞，認為對方的做法使人委屈，希望這個台可以做得好些。
某台要兆尊自掏腰包
之後兆尊再爆有一電視台邀請他在新年拍節目，著他突擊數間食肆兼派利是予食客，但利是需要兆尊自掏荷包，還要請約三圍人食飯，當開工飯。該電視台的助理編導表示「我都係問下，你可以唔應承！」之後兆尊回答對方說︰「冇問題，但係我叫埋記者嚟，你唔介意呀嘛？你個台做啲嘢咁先進，真係要俾其他電視台認識仿傚一下，呢樣嘢係賺到錢，又慳到好多，之後佢就唔理我。」曾志豪聞言大笑，並稱對比起無綫的「無言感激」利是已算不錯，兆尊很認同更指無綫的做法已很有愛心。