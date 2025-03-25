鄧兆尊自爆年紀大跟3C無性生活 拒偷食怕有麻煩返屋企

鄧兆尊近年到不同YouTube頻道作客，更無所不談，日前她與李婉華及潘小文一齊開live，期間他更大爆與3位紅顏知已無性生活，更謂如女方有需求，要入紙申請，「等儲定能量先開始」。 鄧兆尊與3C的生活模式一直成為眾人焦點，早年兆尊表示會跟Carmen、車厘子及陳小姐分配好時間，而3C每年會獲一次性家用，是按年結，坦言金額是足夠她們使用，金額每人一樣，如遇上她們想買包包，是可以找他去買，但只能是「偶然」。今次兆尊就表示昔日要照顧3個家庭，所以無乜自由，很多問題要解決，現在「人老咗，機能打廢咗少少，所以放出去都冇問題。」

年紀大難偷食 他被問到是否被裝上追蹤器，他就只謂沒問題，因為做人要交帶，但直言會向她們如實報告行蹤，自言怕會有麻煩帶回家，「如果出去搞搞震，一陣瀨嘢就全部瀨嘢，唔好制！」他形容自己已經是死囚，「(3C)隨口問一句囉，係咪都要返監倉，都被人判終身監禁啦！」被問到他在家中有甚麼可做，兆尊竟表示會跟對方撩交嗌，他說︰「得閑撩吓交囉！我同條囡去咩你知㗎啦！開心呀！唔使錢呀！（即係你會特登激佢地？）講吓笑啫，因為你出去滾完返嚟個樣殘晒㗎嘛，宜家啲年紀你出去偷跳一次真係會。(你話有好多億㗎？)使晒啦！我冇呢樣嘢，冇呢樣嘢」。

女方有需要可入紙 李婉華問他是否需要補身，兆尊說︰「唔補！只有蠢嘅男人先補！你補完都係益返個女人！（但係你有三個吖嘛）冇呢啲嘢㗎啦！（咁人地有呢個需求）有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」問到他如何儲，他說︰「踢波囉！唔使儲嘅唔使儲嘅！即係打場硬仗分兩場咁解啫。」他坦言大家都認識了很多年，已經不是著重在某一方面。

「交流」睇時機 兆尊自言是不正常的男人，他續說︰「我覺得18歲到30歲樓下嘅女人唔係唔靚，靚，但煩！(50幾歲呢？)呢啲正到痺！又唔會煩你，自己做自己嘢。(咁各自搞自己點交流？)有時間咪交流，睇通勝話宜行房咪宜行房！」他坦言大家去到這個年紀，可以甚麼都拿出來說。問到平日會否跟她們去看戲，兆尊說︰「佢哋要求，我想睇套戲，咁咪去睇囉！不過係分開去睇，有時睇幾次，仲要扮冇睇過，扮好精彩喎！」