鄧小巧日本拍MV 40度暴曬六粒鐘差啲中暑

早前宣佈正式加盟英皇娛樂的鄧小巧今日（8日）推出全新歌曲《瀟灑》，作曲由小巧及T-Ma主理、填詞則由小巧親自操刀，MV則遠赴日本，跨越東京都、千葉縣及川崎縣三個都縣取景。

小巧坦言對歌曲沒有期望，創作《瀟灑》時，仍未與新公司接觸，只是單純的想繼續唱歌、想到寫甚麼題材、想做甚麼類型音樂便寫下來，「係一個好純粹嘅出發點，我覺得首歌要去到一個乜嘢嘅位置，就由佢『瀟灑』咁去啦。」