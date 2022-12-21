鄧萃雯拍喊戲喊到面容扭曲青筋細紋盡現 被內地網民一面倒激讚兼戥佢心痛

鄧萃雯近年主力於內地發展，日前於內地劇集《我們的當打之年》就不顧形象，喊到面容扭曲兼青筋盡現，呢場內心戲贏盡好評，令觀眾戥鄧萃雯心痛。鄧萃雯於劇中飾演女強人傅梅，事事逞強，為人又霸道；不過當與女兒寶娜傾電話後，得知女兒心中所想，不禁於下屬袁歌（陳都靈飾）面前哭訴心聲。鄧萃雯呢場喊戲除咗喊到青筋出晒嚟，仲驚現抬頭紋、眉心紋、魚尾紋等細紋，被激讚演技大爆發及夠晒投入。

鄧萃雯嘅喊戲惹網民熱議，不過似乎內地與香港兩地觀眾意見有所不同。於微博上一面倒，只見一堆盛讚鄧萃雯嘅留言，一啲負評都唔見有；而微博亦提醒，過去有唔少惡評人士已被「拉黑」，著大家慎言，意味批評鄧萃雯嘅留言有機會已經被禁聲。反觀香港方面，網民則分成兩邊，一邊同樣激讚鄧萃雯，一邊則對佢作出批評，表示覺得鄧萃雯演技十年如一日，唔係喊到樣衰就叫好戲咁話。

認為內地較有安全感

2013年拍畢TVB劇集《金枝慾孽貳》，鄧萃雯就因壓力爆煲患上抑鬱症，認為內地比較有安全感，故選擇離巢。坊間亦指，鄧萃雯與TVB結束賓主關係係因為當年有傳黎姿以續約換獎，令鄧萃雯失落「本年度我最喜愛的女主角」。鄧萃雯曾於內地抖音節目《她的雙重奏》回應指，自己的確放唔低，明明有實力，但一班後輩得獎都未輪到自己。至於會唔會返TVB拍劇？其實由2020年開始，已傳出消息拍將開拍《巾幗梟雄4》，鄧萃雯又曾表示自己已將檔期騰空；不過，黎耀祥於今年10月回應開拍時間，則表示自己隨時可以埋位，但唔知點解一直延後。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載