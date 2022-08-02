鄧達智力撐陳凱琳細佬似外國人唔出奇 直指林作膚淺唔熟近代華人史

陳凱琳（Grace）孖生細佬Derek喺今年父親節貼出攬實爸爸嘅合照，隨即引起網民熱烈討論，再被指佢同爸爸外貌唔似，輪廓似足外國人。「抽水王」林作當然冇放過機會，乘機焫火頭，揚言願意用100萬港幣向Derek發出驗DNA挑戰，及後更獲金主林媽媽加碼至1000萬，成為城中熱話。近日知名時裝設計師鄧達智（William） 喺接受傳媒訪問時，話覺得林作太膚淺，及不熟悉近代華人歷史。

喺接受傳媒訪問時，鄧達智重提呢件事，並話覺得林作太膚淺，佢覺得林作因Derek生得似外國人而感到驚訝，原因係佢唔熟悉近代華人歷史。而鄧達智自己亦係一個例子，佢雖然係元朗屏山鄧氏大家族嘅後人，不過佢就話自己細個嘅時候擁有一頭曲髮似南美洲人，對落個細佬單眼皮白白淨似北方人，喺厄瓜多爾開廠嘅細佬似墨西哥人，其他兄弟姊妹都有啲似歐洲人，而佢媽媽喺長出一頭白髮後亦好似一名外國人。William話以前中國人漂泊過好多地方，例如美國、墨西哥、古巴及印度等地，所以佢認為DNA隔咗兩代先出嚟係唔出奇，上幾代經歷過啲咩冇人知。

指清末時期中國人周圍去

鄧達智指佢嘅外曾祖父喺厄瓜多爾首都Quito好早過身，所以家族嘅資料不詳，淨係相信外曾祖父好大機會死於當地，及知道媽媽係有外國人嘅血統。William就解釋話喺清末時期好窮，好多中國人因謀生嘅關係邊度都去，清末已經有遠洋輪船去太平洋，而秘魯亦係太平洋沿岸最早嘅海港之一，所以有人被「賣豬仔」去秘魯做苦工，而佢亦有聽姑婆講過話曾祖父及族中兄弟都去到南美人發展，當中有後人選擇返香港，亦有後人選擇留喺當地。

鄧達智

鄧達智IG

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