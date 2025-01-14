鄧麗欣新片《紅豆》下月上映 任達華演糖水店師傅親自學炒豆

鄒穎執導，朱嘉懿、禤嘉珍、林炳坤監製電影《紅豆》，講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇，演員包括任達華、鄧麗欣Stephy、魏浚笙Jeffrey、龔慈恩、朱鑑然、方平、馮素波及盧慧敏等，《紅豆》未在港上映已揚威海外，獲得2024中美電影節「金天使獎」和2024倫敦東亞電影節閉幕電影等榮譽，並定於2月27日在香港上映。

張叔平現身口碑場分享傳承 張叔平在圈中的暱稱為「阿叔」，他表示對所有跟電影有關的事情都感興趣，阿叔以顧問身份協助剪接，亦是為了傳承剪接徒弟黎冠東。阿叔說：「希望有多啲戲開，多啲工作機會，美術或剪接不是手藝，是創作，所以冇得教，要自己慢慢摸索。」阿叔以剪接和音樂節奏，和他最負盛名的調色去說《紅豆》的故事，並表示：「剪片係憑感覺，我覺得需要用空鏡就會用，係即興同直覺，冇得解。這次想有一個warm的效果，因《紅豆》較溫情。」剪接師黎冠東說：「多謝阿叔俾機會，我睇吓自己能吸收幾多。阿叔感覺到就會叫我執行俾佢睇，我有時都估佢唔到。」

《紅豆》發布首條製作特輯「糖水篇」，任達華飾演糖水店師傅，他說：「我演一個老一輩甜品師傅，好執着紅豆要炒幾耐，炒到幾香，要多少時間才可以做紅豆沙，工序不可以錯，如果錯了就整煲換掉。時代雖有變遷，但我們希望將紅豆的人情味，由從前帶到現在。」戲組安排貨真價實的糖水師傅、食物造型師，教演員炒紅豆和姿態，任達華和Stephy都親自下廚烹調紅豆沙。 Jeffrey笑言自己對紅豆沙有研究，表示要用靚紅豆，其後被更正是要用靚陳皮。Jeffrey說：「係喎﹗陳皮好似係對白。」被Stephy取笑：「你有冇睇劇本呀？」Jeffrey表示，如果有一碗紅豆沙，最想送給每位入場觀眾，希望大家入場感受一份溫暖。Stephy則道：「如果有一碗紅豆沙，我就送俾我媽，佢由細到大都咁辛苦，希望佢sweet啲，開心啲。」