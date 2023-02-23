鄧麗欣柬埔寨慈善探訪拍成特輯 為當地人獻唱《心急人上》

鄧麗欣（Stephy）成為「點滴是生命」榮譽顧問，趁今年是25周年，Stephy主動向會長Jackie提出到柬埔寨進行慈善探訪，希望親自到訪關注當地居民的生活近況外，也令更多人留意到當地缺水居民的需要，提供幫助以改善他們的生活。 4 月中 ViuTV 播出 「點滴是生命」團隊已三年沒有到訪柬埔寨，趁疫情開始緩和，慈善探訪經驗豐富的Stephy，今次擔任元祖級點滴教官，率領三位新任點滴大使東方昇、陳濬樺（Santis）及劉朝健（Gordon）到柬埔寨探訪，嚴格監督及調教他們在當地的一舉一動，並傳授秘笈。Stephy為他們設計了多項挑戰關卡，體驗柬埔寨村民的日常生活，從⽽了解「點滴是生命」的慈善項目於當地帶來的改變，而是次探訪之旅將會製作成《調教點滴大使》特輯，於4月中在ViuTV播出。

日曬雨淋冇怨言 四位大使於上星期遠赴柬埔寨暹粒省的偏遠村落，以及鄰近泰國邊境的奥多棉吉省的學校進行一連七日的探訪，更入住當地村民的居所，過「柬樸」的體驗生活。當地天氣非常炎熱，面對日曬雨淋，他們亦毫無怨言，落手落腳為村民興建水泵、淨水器及廁所。由鑽地、鋪石屎，用一磚一瓦由零建設。柬埔寨農村缺乏安全飲用水和基本衛生設施，造成當地的村民及兒童受到傳染病感染的威脅。拍攝期間遇上一位前一天剛 生完孩子的媽媽，家中只能在附近沒有保護的水坑打水，水中充滿雜質及昆蟲，惡劣的衛生情況難以想像，虛弱的媽媽及嬰兒更非常容易受到感染。四位大使為她們一家親手興建了水泵及安裝生化砂濾淨水器，希望從而改變她們的生活。