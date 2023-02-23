鄧麗欣柬埔寨慈善探訪拍成特輯 為當地人獻唱《心急人上》

鄧麗欣（Stephy）成為「點滴是生命」榮譽顧問，趁今年是25周年，Stephy主動向會長Jackie提出到柬埔寨進行慈善探訪，希望親自到訪關注當地居民的生活近況外，也令更多人留意到當地缺水居民的需要，提供幫助以改善他們的生活。
4月中ViuTV播出
「點滴是生命」團隊已三年沒有到訪柬埔寨，趁疫情開始緩和，慈善探訪經驗豐富的Stephy，今次擔任元祖級點滴教官，率領三位新任點滴大使東方昇、陳濬樺（Santis）及劉朝健（Gordon）到柬埔寨探訪，嚴格監督及調教他們在當地的一舉一動，並傳授秘笈。Stephy為他們設計了多項挑戰關卡，體驗柬埔寨村民的日常生活，從⽽了解「點滴是生命」的慈善項目於當地帶來的改變，而是次探訪之旅將會製作成《調教點滴大使》特輯，於4月中在ViuTV播出。
日曬雨淋冇怨言
四位大使於上星期遠赴柬埔寨暹粒省的偏遠村落，以及鄰近泰國邊境的奥多棉吉省的學校進行一連七日的探訪，更入住當地村民的居所，過「柬樸」的體驗生活。當地天氣非常炎熱，面對日曬雨淋，他們亦毫無怨言，落手落腳為村民興建水泵、淨水器及廁所。由鑽地、鋪石屎，用一磚一瓦由零建設。柬埔寨農村缺乏安全飲用水和基本衛生設施，造成當地的村民及兒童受到傳染病感染的威脅。拍攝期間遇上一位前一天剛 生完孩子的媽媽，家中只能在附近沒有保護的水坑打水，水中充滿雜質及昆蟲，惡劣的衛生情況難以想像，虛弱的媽媽及嬰兒更非常容易受到感染。四位大使為她們一家親手興建了水泵及安裝生化砂濾淨水器，希望從而改變她們的生活。
改善了食水問題
Stephy探訪後分享感受，表示今次體驗特別深刻，即使以前有多次慈善探訪的經驗，今次是她第一次戴上安全帽及手套親手去興建設施，令她更深體驗到捐贈者在香港一個看似微不足道的捐款，確確切切為柬埔寨有需要的人帶來改變，不單止為他們帶來乾淨食水，更為當地人帶來就業及自力更新的機會，集合不同的力量去幫助有需要的人使他們和自己都感到非常快樂。今次更開心可以跟三位生力軍一齊到柬埔寨探訪，見到他們「出心出力出汗」，令她這位「教官」非常欣慰，盼下次再到訪柬埔寨時，可以看到更多的居民生活得到改善。
東方昇、Santis 及Gordon第一次跟隨「點滴是生命」作慈善探訪，Gordon直言最初聽到柬埔寨時非常擔心人生安全，但慶幸最後有隨隊出發，因為旅程非常值得，而Gordon最難忘在當地民居留宿最後一晚的BBQ party上，與當地村民一同載歌載舞，笑言在有生之年聽到Stephy唱現場版的《心急人上》，感覺非常夢幻！