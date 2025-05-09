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娛樂
2025-05-09 15:43:07

鄧麗欣楊愛瑾過澳門為Elaine慶生 壽星女童顏靚樣獲網民激讚

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Stephy、Miki、Angela及Gloria 專程到澳門為Elaine 慶生。

Stephy、Miki、Angela及Gloria專程到澳門為Elaine慶生。

前女子組合Cookies成員Elaine（何綺玲），當年以17歲之齡出道，2003Cookies解散後她便退出娛樂圈，並返回澳門完成學業，Elaine2014年與圈外男友Bosco Leong結婚，育有一子一女。現居於澳門的Elaine，日前迎來40歲生日，Cookies一班好姊妹就專程到澳門為她慶生。

鄧麗欣（Stephy）於3月舉行紅館演唱會時，Cookies一班好姊妹吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、何綺玲（Elaine）、區文詩（Angela）、陳素瑩（Gloria）及馬思恆（Helena）於尾場驚喜現身獻唱，成為一眾粉絲的回憶殺，更有不少網民要求她們合體開演唱會。雖然合體演唱會未成願，但日前Elaine迎來40歲生日，StephyMikiAngelaGloria就專程到澳門與Elaine合體為她慶生，她們準備了壽桃包，及一個心形蛋糕，眾人頭貼頭合照感情要好，難得開心相聚，場面溫馨，Stephy亦有在社交網分享照片，並表示：「開心相聚」。

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Cookies幾位姊妹感情要好。 Stephy拉隊到澳門為Elaine慶生。 Stephy拉隊到澳門為Elaine慶生。

一家四口曬幸福

Elaine亦有分享一家四口慶生的合照，她發文表示：「本想在人生的又一個十年做點什麼不一樣的，結果在這不平凡的生日月做了最平凡的事多謝大家滿滿的生日祝福，多謝一直包容我這個疏離型人格重症患者，會突然見很多面或會突然不見很多面，見面不見面也好，很慶幸我們心中還有彼此。還有最重要多謝我的家人和老公，你們健健康康就是我最想要的生日禮物。」不少網民都激讚Elaine 保持童顏，皮膚白滑，依然美麗。

Elaine 一家四口現居澳門。 Elaine婚後育有一子一女。 鄧麗欣、楊愛瑾亦有到澳門不同地方打卡。

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