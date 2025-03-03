鄧麗欣為演唱會作最後衝刺 驚迫到生蛇改變心態輕鬆做自己

鄧麗欣（Stephy）將於下周舉行《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，近日密鑼緊鼓為個唱作最後衝刺，她直言曾擔心自己因此壓力過大而影響身體及情緒，幸好她明白到運動及減壓的重要性，懂得適當放鬆及抽身，避免自己也遭「蛇」入侵。她說︰「我每次做完運動都會精神番，唔會諗太多嘢，我覺得運動係最好方法。當然都可以搵下屋企人傾偈、食下嘢，去下旅行，每個人最重要搵到一個喜歡嘅方法去減壓。」

身體原因放棄吃素 談到靠食嘢減壓，但她作為藝人可能要為了戒口而形成另類壓力，Stephy認為戒口如是為了身形好，做gym令自己的線條更出，可以成為另一種滿足感，最重要是找到一個令自己舒服的方法。 昔日Stephy有食素的習慣，但要面對演唱會高能量的活動，又要鍛鍊肌肉，身體是否可以負荷到，她說︰「以前有，但已經無食一段時間，其實只要攝取到足夠蛋白質係要食多好多種豆類或者蔬菜，可能自己唔夠努力食多啲，自己就唔係好夠營養。依家就食白肉為主，近排教練都有監督我食足夠肉類去補充蛋白質。」她表示近年不流行過瘦就是美，因此希望可以在台上展示自己健康性感一面。

跟大家走出每一個 STEP 談到今次個唱的主題叫「STEP by STEPHY」，她表示自己是有很多東西想跟大家分享，所以在構思個唱主題時，就以「Step」一字去想。她坦言上次在會展舉行的個唱，感覺像為今次個唱預演。她稱上一次是跟大家分享成長，分享自己的心路歷程，對自我認知及養份累積，今次個唱亦是沿用上次的思想，讓大家知道這些累積的養份，如何令自己更茁壯成長。 她說︰「雖然個舞台屬於我，但個表演係屬於大家，個養份除咗係滋潤自己之外，大家都有呢種感覺，承接上一次個成長，今次係同大家去迎接咁重要嘅事，呢個step係大家同我一齊走。」問到完成今次個唱之後，會不會有其他目標，Stephy表示沒有想太多，現階段只想做好演唱會，日後就要隨緣，不敢想太遠。

早前她與「豹哥」單立文合作拍攝廣告，二人更是連續第三年擔任生蛇健康教育大使，推廣預防生蛇的重要性，呼籲大家接種蛇針。Stephy透露身邊有不少朋友曾經生蛇，即使康復之後也有持續的神經痛，直言以往對這個病毒認識不深，覺得「點會咁容易」，如今了解多了，亦眼見身邊朋友被感染，希望能夠藉著教育大使的身份，呼籲大眾主動預防，免受生蛇切膚之痛的折磨。 Stephy就遇過有朋友生蛇在口腔附近位置，傷口痛得像被火燒，幾乎無法入睡。她主動呼籲身邊的朋友盡早接種預種蛇針，避免經歷這些難以承受之痛，否則到出事先知便會太遲。她更分享預防心得︰「即使曾經『生蛇』，也可以在徵狀消退之後接種疫苗！」