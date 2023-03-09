鄭中基今天牛一 開工獲「乖仔」Edan呂爵安驚喜慶祝

2023年全新港片《死屍死時四十四》將於4月4日正式上映，由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》提名《香港電影金像獎》最佳導演及最佳新導演的何爵天執導，毛舜筠(Mo姐)、鄭中基、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、黃又南、余香凝、楊偉倫及麥沛東等聯合演出。

在大銀幕再續父子緣的鄭中基與Edan，前日一齊為電影進行宣傳工作，監製錢小蕙、導演何爵天、Edan及楊偉倫，為今天生日的中基送上驚喜祝賀。眾人趁中基完成工作離開大廈前，突然現身送上驚喜生日蛋糕及獻唱生日歌，中基流露驚喜之餘，首個反應竟然是長嘆一聲：「唉﹗」中基解釋，原來是想忘記自己又年長一歲。Edan與中基在戲中同居於私人屋苑「臨海峯」的14D單位，Edan亦趁機會送上標誌着「14D老豆」的生日蛋糕，以及最親切的擁抱祝福予中基爸爸，Edan更取笑中基長嘆一聲，是因為突然要被慶祝而未能及早回家，導演及楊偉倫等紛紛取笑。而切過蛋糕及開香檳慶祝的中基表示願望保密，希望能願望成真。

《死屍死時四十四》這部一反傳統的破天荒燒腦新作，意念創新大膽，勁玩誇張超現實思維，充滿話題，集共鳴情感及緊張爆笑於一身，絶對是本年最值得期待的破天荒玩轉黑色幽默喜劇電影。