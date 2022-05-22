鄭中基增肥演Edan父親 毛姐期待合作演喜劇

毛舜筠、鄭中基、MIRROR成員Edan(呂爵安)與Jer(柳應廷)、何超儀、余香凝及黃又南等，昨午於大埔為合作電影《死屍死時四十四》舉行開鏡儀式。此片原定1月開拍，毛舜筠因疫情一度滯留加拿大，輾轉經泰國返港，故延至4月開拍。她表示久未有拍喜劇，加上能再與鄭中基合作，從沒想過辭演。鄭中基為角色增肥30磅，與Edan再續父子戲緣。

毛姐獲鏡仔保證有飛睇演唱會

鄭中基和毛姐均曾與兩位鏡仔合作拍戲，有否被朋友託買MIRROR演唱會門票？鄭中基就表明，事前早已在電話群組講明「唔好問，我係冇飛嘅！」毛姐亦早已表明沒有門票，不過她先後跟姜濤、Jer和Edan拍戲，更曾是Edan和Jer戲中的母親，當然獲優待。毛姐透露花姐曾親自問她想看哪一場，她大讚幾位鏡仔都很乖，主動保證「阿媽」有飛睇show，但她強調現時仍未有門票。