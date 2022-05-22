鄭中基增肥演Edan父親 毛姐期待合作演喜劇

毛舜筠、鄭中基、MIRROR成員Edan(呂爵安)與Jer(柳應廷)、何超儀、余香凝及黃又南等，昨午於大埔為合作電影《死屍死時四十四》舉行開鏡儀式。此片原定1月開拍，毛舜筠因疫情一度滯留加拿大，輾轉經泰國返港，故延至4月開拍。她表示久未有拍喜劇，加上能再與鄭中基合作，從沒想過辭演。鄭中基為角色增肥30磅，與Edan再續父子戲緣。
毛姐獲鏡仔保證有飛睇演唱會
鄭中基和毛姐均曾與兩位鏡仔合作拍戲，有否被朋友託買MIRROR演唱會門票？鄭中基就表明，事前早已在電話群組講明「唔好問，我係冇飛嘅！」毛姐亦早已表明沒有門票，不過她先後跟姜濤、Jer和Edan拍戲，更曾是Edan和Jer戲中的母親，當然獲優待。毛姐透露花姐曾親自問她想看哪一場，她大讚幾位鏡仔都很乖，主動保證「阿媽」有飛睇show，但她強調現時仍未有門票。
毛姐沒想過辭演
電影原定於去年12月開拍，但因毛姐往加拿大探女兒而延至今年1月，料不到竟然滯留當地，結果延至4月才開拍，毛姐表示：「我一世人都未遇過這種情况，返不到香港。」由於監製錢小蕙是毛姐好友，加上現時開戲困難，她又久未拍喜劇，多年前鄭中基在《老港正傳》演其兒子，今次升級演欣賞她的男人，故即使波折重重，卻從沒想過辭演。
與Edan再續父子情
鄭中基為角色增肥30磅，他解釋因這次繼《闔家辣》再演Edan父親，又同樣是的士司機，故希望以不同造型演出，他慶幸易肥易瘦，「年底要去台灣開演唱會，稍後要keep fit收身。」他透露台灣演唱會原於兩年前舉行，因疫情取消，他暫時不擔心再次告吹，因還有半年時間，並計劃在開騷前推出新歌加精選唱片。