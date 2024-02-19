鄭中基演唱會2024｜鄭中基尾場古天樂做嘉賓 古老闆教路如何日夜都繽紛

鄭中基(Ronald)今日於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》最後一場，梁詠琪、盧惠光、盧鎮業、梁雍婷、ERROR的肥仔梁業及193郭嘉駿、蝦頭楊詩敏、Locker林家熙、胡子彤、衛志豪等等入場支持。

讚古天樂 尊重工作 KB、Joey Tang輪流上台做嘉賓，古天樂則壓軸出場。古仔上台不久，梁詠琪、ERROR的193、肥仔、胡子彤、陳明熹、Locker等一齊上台。 Ronald指古仔是很尊重自己的工作，會做足功課，並指以對方的身份地位，大可不用做甚麼，但他見到工作人員拿東西很辛苦時，仍會出手幫忙。古仔說︰「喺TVB拍戲嘅時候，見到人哋拎得辛苦，一個女人都要幫嘅，呢行生活咁耐係一個慣性。」