鄭中基演唱會2024｜年初四個唱開鑼 Edan呂爵安驚喜現身自備厚禮送「老竇」

鄭中基(Ronald)相隔3年再度在港開騷，《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》首場演出昨日（2月13日）於紅館開鑼。

新年能夠在香港開show，Ronald表示：「今次係我第三次農曆新年喺紅館開show，上一次係2019年，而我畢生都只係喺紅館開過四次演唱會，真係十分之匪夷所思呀！」演唱會以《搬屋》、《想愛你》、《黑色風暴》和《天意》開場，然後以練習多時的Ukulele帶來兩首歌《Some where over the rainbow》及《What a wonderful world》。除了Ukulele，Ronald以結他自彈自唱《晴天陰天雨天》，再一連串唱出《閉目入神》、《許願樹》、《八爪魚》、《救救我》、《不好笑》、《我代你哭》。