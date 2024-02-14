鄭中基演唱會2024｜年初四個唱開鑼 Edan呂爵安驚喜現身自備厚禮送「老竇」

鄭中基(Ronald)相隔3年再度在港開騷，《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》首場演出昨日（2月13日）於紅館開鑼。
新年能夠在香港開show，Ronald表示：「今次係我第三次農曆新年喺紅館開show，上一次係2019年，而我畢生都只係喺紅館開過四次演唱會，真係十分之匪夷所思呀！」演唱會以《搬屋》、《想愛你》、《黑色風暴》和《天意》開場，然後以練習多時的Ukulele帶來兩首歌《Some where over the rainbow》及《What a wonderful world》。除了Ukulele，Ronald以結他自彈自唱《晴天陰天雨天》，再一連串唱出《閉目入神》、《許願樹》、《八爪魚》、《救救我》、《不好笑》、《我代你哭》。
逗來利是全數捐出
首場演出有「阿仔」Edan呂爵安做嘉賓獻聲支持，在唱《有種》時還一同向觀眾拜年「逗利是」，現場氣氛十分高漲，尖叫聲爆棚！收穫不少的Ronald說：「逗返嚟嘅利是會全數捐出去。」然後Edan還送了一份「厚」禮給老竇，Edan表示：「我同『老竇』係因為拍《闔家辣》識，當時佢嘅角色係負責切辣椒，咁所以我想送對『厚』手套畀佢。」兩位一人戴上一隻手套合唱《傷心的小鸚鵡》，引得觀眾大笑。演唱會尾聲，全場觀眾一同合唱《無賴》，Ronald相當感動。完場後歌迷仍然不肯離場，更點起歌來，一向寵粉的Ronald當然會滿足大家，再度唱出多首歌曲包括《青春痘》、《三生有幸》，首場演出在大家浸沉氣氛下順利完成。