鄭中基演唱會2024｜鄭中基尾場古天樂做嘉賓 古老闆教路如何日夜都繽紛 (有片)

鄭中基(Ronald)今日於紅館舉行《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024-香港站》最後一場，梁詠琪、盧惠光、盧鎮業、梁雍婷、ERROR的肥仔梁業及193郭嘉駿、蝦頭楊詩敏、Locker林家熙、胡子彤、衛志豪等等入場支持。
讚古天樂尊重工作
KB、Joey Tang輪流上台做嘉賓，古天樂則壓軸出場。古仔上台不久，梁詠琪、ERROR的193、肥仔、胡子彤、陳明熹、Locker等一齊上台。
Ronald指古仔是很尊重自己的工作，會做足功課，並指以對方的身份地位，大可不用做甚麼，但他見到工作人員拿東西很辛苦時，仍會出手幫忙。古仔說︰「喺TVB拍戲嘅時候，見到人哋拎得辛苦，一個女人都要幫嘅，呢行生活咁耐係一個慣性。」
古天樂教路如何日夜都繽紛
Ronald續稱自己今次做老闆，很大壓力導致失眠，就算做足功夫仍會發台瘟，於是向古仔請教意見。古仔表示自己在投資演唱會上欠心得，著他好好利用有限時間︰「你有個檔期開6場，你本人唔跳舞，咪開埋日場，就可以日夜都繽紛，《日夜繽紛2024鄭中基演唱會》！大家都有得繽紛！」更為他設計時間表，可以加開彩排場次收錢。
眾人更一齊大合唱《男朋友》。