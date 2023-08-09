鄭伊健帶黃淑蔓往美國巡唱 開show前病倒靠意志力完成

鄭伊健去年於紅館舉行一連九場《HERE AND NOW 鄭伊健演唱會2022》叫好叫座，今年他與演唱會團隊向世界出發，為各地的「麵粉」(粉絲暱稱)展開巡迴演唱出，繼4月在澳門為巡唱揭開序幕，伊健於7月帶同小師妹Feanna黃淑蔓飛到美國三藩市以及洛杉磯演出，首次踏足洛杉機演出的伊健非常期待，可惜他完成三藩市巡唱後，開始有感冒病徵，最後要帶病上台，靠意志力完成整場演唱會。

舟車勞頓 病倒了 出發前，伊健原本心情相當興奮，因為自2019年到過三藩市巡唱後，已有4年時間未有跟當地歌迷見面，而洛杉磯更是他入行以來，首次踏足演出，只可惜完成三藩市站巡唱後，伊健的身體漸漸感到不適，開始有感冒病徵，估計與當地天氣比較乾燥、加上時差和舟車勞頓，難免影響伊健的狀態，到達洛杉磯後，伊健盡量留在酒店休息，及進食維他命C增強抵抗力。

未能做足100分 向觀眾致歉 正式開show，伊健在洛杉磯 Pechanga Resort Casino演出期間，為自己的表現未能做足一百分，在台上向觀眾致歉，他說：「同大家講個唔好嘅消息，但可能有啲人都發覺到，其實我第一次嚟呢度（洛杉磯）開演唱會，我好興奮，但幾日前，我患病了，對唔住、對唔住，不過唔緊要，病係可以控制，我會盡我所能，你哋可以放心，三年嘅疫情我哋都過到，呢個病唔會難到嘅，今晚我要做好呢個show。」台下觀眾馬上報以如雷掌聲，為伊健打氣。帶病上台的伊健，無論是抒情冧歌抑或跳唱快歌，也竭盡全力演出，加上看到台下觀眾的熱情反應，靠意志力及歌迷的加油，以最意志完成整個演唱會。