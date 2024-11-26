鄭伊健高雄巨蛋開騷打造專屬國語歌單 組「古惑版五堅情」約定銅鑼灣見 (有片)

鄭伊健出道38年首度踏足高雄開騷，本月23日晚於高雄巨蛋舉行「Here & Now 鄭伊健演唱會2024（高雄站）」，為當地歌迷打造專屬國語歌單，演唱國語歌《至少還有我》、《蟲兒飛》和《老友萬歲》。還特別邀請婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒（小賴）組成「古惑版五堅情」，合唱廣東歌《戰無不勝》和《興波作浪》，全場尖叫。 伊健率領四子穿著皮褸「古惑look」亮相，婁峻碩表示與伊健三年前合作拍劇認識，之後在綜藝節目《娛樂百分百》玩講廣東話遊戲，非常難忘。伊健用國語說：「很開心跟你們一起！」小賴問伊健：「你找嘉賓的時候，有沒有第一時間想到我們？」伊健說：「對，我們之前在電視節目一起玩很輕鬆，感覺我們可以一起做一些東西。」婁峻碩得戚地說：「我們是被（伊健）認可的！」伊健說：「有機會來銅鑼灣找我！」觀眾歡呼。

完場跟歌迷大合照留念 伊健先用廣東話說：「係咪好多香港嘅朋友嚟咗啊？（係！）我講咗先，香港朋友有少少委屈，我要講國語，希望你哋唔好笑！」接著國語說：「我不懂講話，但一定要說。從第一天來發展，然後沒有做過甚麼事情就回香港繼續拍戲唱歌，國語歌從來沒有做太多，所以今次來開演唱會，我也猜不到，你們還在，感謝！」伊健演唱會限定版組合「Cup Noodles」出場，徇眾要求，伊健以國語介紹當中兩位歌手，一位是香港的音樂人朱雋言，另一位是同門師妹黃淑蔓（Feanna）。伊健搞笑用國語說：「她是我們公司的藝人，她本身很胖，現在瘦了，所以我給她機會在台上唱歌。」然後Feanna獨唱「F.I.R.飛兒樂團」的作品《我們的愛》，全場掌聲。Feanna說：「今天我的家人都來，他們不是為了我，應該是為了你（伊健）！」伊健笑說：「應該是為了高雄的美食。」然後合唱國語歌《蟲兒飛》，全場燈海，非常漂亮。

演唱會開場以歌舞劇演繹《回憶裡沒有冬季》、《一個為你甘去蹈火海的人》、《我願你知道》和《直至消失天與地》等情歌代表作。當然少不了「古惑仔」系列、《風雲-雄霸天下》、《中華英雄》等超人氣電影歌曲，掀起滿滿回憶殺。之後《Beautiful Day》、《極速》和舒淇點唱的《全城效應》等勁歌熱舞，觀眾站起來跳舞和揮動燈牌，非常熱鬧。 期間全場歌迷高舉手幅「友情歲月 有你便有我」，最初他看不清楚文字，太太蒙嘉慧拿著手幅，從觀眾席跑到台前給他看，好搞笑。完騷後，伊健笑言用盡力表演，聲音沙啞不能說話，舉起一張他表情感動的相片，代表心聲。他還透露，剛才與「五堅情」表演時，不慎被咪高峰撞到嘴和牙齒流血，現已無事。離場前與近百位歌迷大合照留念，演唱會高雄站圓滿成功。