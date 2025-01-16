鄭則仕熱愛演戲50年 憑「肥貓」紅遍影視圈奪影帝

鄭則仕從小想做明星 立定志向還是貪慕虛榮？ 鄭則仕對演戲的熱愛，告訴我們甚麼是「有志者事竟成」。 小時候，鄭則仕跟隨父母到戲院看戲，對童星馮寶寶的演出留下深刻印象，更發起明星夢想做演員。 他在小四作文「我的志願」寫：我要做明星，結果遭老師斥責「貪慕虛榮」，將文章撕掉並罰他要重寫。不過，這個夢想的小種籽一直在鄭則仕的心中植根。 中一時，他因家貧而輟學，經鄰居介紹任職珠寶首飾工場學徒。數年後，每月收入已達千多元，足以養家。

鄭則仕參加《聲寶片場》奪冠 放棄高薪工作追逐夢想

鄭則仕獲周潤發啟蒙演技 憑《何必有我》「肥貓」首奪影帝

兩人同期入行，因參與節目《Bang Bang 咁嘅聲》演趣劇而結緣。那幾年每次開工時，鄭則仕跟周潤發會傾演技、劇本等，一傾就是四、五小時。鄭則仕形容在耳濡耳染下吸收了很多，周潤發的說話啟蒙了他的演戲技巧、工作態度等等，令他獲益良多，演技大有長進。 1980年代，鄭則仕開始參與電影工作，更因觀察到演員工作被動，觸發學習做幕後工作的念頭。1984年，他首次自編自導自演作品《失婚老豆》。1985年，他憑自編自導自演的《何必有我》中，飾演智障人士「肥貓」，贏得第五屆香港電影金像獎最佳男主角，一舉成名。 這部電影的誕生，原來跟鄭則仕於1980年參演電影《山狗》大有關係。當年，他在電影中飾演一名智障人士，留下深刻印。後來他做導演寫故事時，想到以智障人士為主角，寫下《何必有我》的劇本，並自薦演出。 「肥貓」一角，更成為了鄭則仕的代表作。他先後拍了「肥貓」系列的電影走紅，其後，再將「肥貓」帶到電視台，成功入屋，為亞洲電視拍了《肥貓正傳》系列及《屋企有個肥大佬》。

鄭則仕開電影公司失利欠債 感謝劉德華幫忙度難關 不過，鄭則仕的演藝生涯曾遭到一次重大打擊。1993年，他和朋友合資開辦了一間電影公司，可惜因投資失利，欠下巨債。為了還債，他不停拍戲，還幸運地得到劉德華主動幫忙，不單借出金錢，更邀請他參演電影，最終得以度過難關。