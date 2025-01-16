鄭則仕熱愛演戲50年　憑「肥貓」紅遍影視圈奪影帝

有否想過從小立志做演員？鄭則仕小時候以演員為志願，長大後放棄高薪工作勇闖演藝圈，默默耕耘，終於憑「肥貓」一角爆紅，三部電影加上四部電視劇，還有收穫一座最佳男主角獎座。
縱使鄭則仕曾因熱愛電影而欠下千萬債務，陷入人生低谷，但他沒有離棄演藝工作，也讓我們至今仍不時在電影及電視劇中，欣賞到他的精湛演技。
文章出處：「當代中國」網站
鄭則仕從小想做明星 立定志向還是貪慕虛榮？
鄭則仕對演戲的熱愛，告訴我們甚麼是「有志者事竟成」。
小時候，鄭則仕跟隨父母到戲院看戲，對童星馮寶寶的演出留下深刻印象，更發起明星夢想做演員。
他在小四作文「我的志願」寫：我要做明星，結果遭老師斥責「貪慕虛榮」，將文章撕掉並罰他要重寫。不過，這個夢想的小種籽一直在鄭則仕的心中植根。
中一時，他因家貧而輟學，經鄰居介紹任職珠寶首飾工場學徒。數年後，每月收入已達千多元，足以養家。
鄭則仕參加《聲寶片場》奪冠 放棄高薪工作追逐夢想
不過，鄭則仕卻在1976年參加了無綫的比賽節目《聲寶片場》，憑演技贏得冠軍，得以簽約正式入行。
然而，要毅然放棄高薪工作，轉行由幾百元基本月薪做起，並不容易。鄭則仕感謝媽媽的支持，讓他可以嘗試做演員，從此走上演藝人生路。
鄭則仕首個演出的劇集是1976年的《狂潮》，飾演私家偵探。雖然入行初期，鄭則仕扮演的都是小角色，但他都苦心鑽研演技。當中，他特別感謝周潤發對他的演技啟蒙。
鄭則仕獲周潤發啟蒙演技 憑《何必有我》「肥貓」首奪影帝
兩人同期入行，因參與節目《Bang Bang 咁嘅聲》演趣劇而結緣。那幾年每次開工時，鄭則仕跟周潤發會傾演技、劇本等，一傾就是四、五小時。鄭則仕形容在耳濡耳染下吸收了很多，周潤發的說話啟蒙了他的演戲技巧、工作態度等等，令他獲益良多，演技大有長進。
1980年代，鄭則仕開始參與電影工作，更因觀察到演員工作被動，觸發學習做幕後工作的念頭。1984年，他首次自編自導自演作品《失婚老豆》。1985年，他憑自編自導自演的《何必有我》中，飾演智障人士「肥貓」，贏得第五屆香港電影金像獎最佳男主角，一舉成名。
這部電影的誕生，原來跟鄭則仕於1980年參演電影《山狗》大有關係。當年，他在電影中飾演一名智障人士，留下深刻印。後來他做導演寫故事時，想到以智障人士為主角，寫下《何必有我》的劇本，並自薦演出。
「肥貓」一角，更成為了鄭則仕的代表作。他先後拍了「肥貓」系列的電影走紅，其後，再將「肥貓」帶到電視台，成功入屋，為亞洲電視拍了《肥貓正傳》系列及《屋企有個肥大佬》。
鄭則仕開電影公司失利欠債 感謝劉德華幫忙度難關
不過，鄭則仕的演藝生涯曾遭到一次重大打擊。1993年，他和朋友合資開辦了一間電影公司，可惜因投資失利，欠下巨債。為了還債，他不停拍戲，還幸運地得到劉德華主動幫忙，不單借出金錢，更邀請他參演電影，最終得以度過難關。
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近年，鄭則仕游走影視圈，在劇集方面，為無綫拍過《盛世仁傑》、《造王者》、《火線下的江湖大佬》、《街坊財爺》及《神耆小子》等；電影上，更常見到其蹤影，好像《追龍》、《金錢帝國：追虎擒龍》、《潛行》、《焚城》及《誤判》等。
他曾表示，渴望攞獎，雖然已經70多歲，仍希望憑演技再次奪獎。同時，也想將演戲經驗傳承給年輕一代的演員，讓香港影壇繼續發光發亮。
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