鄭則仕認生意失敗變賣家當 親解暴瘦70斤原因

現年74歲的鄭則仕，當年因飾演「肥貓」走紅。近來，屢傳鄭則仕已經離世，繼上月他澄清自己還在世，日前，他再次拍片分享自己暴瘦原因，以及為外界的各種傳聞作出澄清。

澄清還在世

片中，見鄭則仕穿上一身運動服，身型明顯暴瘦，唇邊滿佈花白鬍鬚，但他精神不俗，依然蹦蹦跳，相當醒神。他自嘲表示：「我是在平衡空間嗎？」更拿着一份報紙表示：「各位今天是2025年11月18日，死的傳聞是假的。」