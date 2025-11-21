鄭則仕認生意失敗變賣家當 親解暴瘦70斤原因

現年74歲的鄭則仕，當年因飾演「肥貓」走紅。近來，屢傳鄭則仕已經離世，繼上月他澄清自己還在世，日前，他再次拍片分享自己暴瘦原因，以及為外界的各種傳聞作出澄清。
澄清還在世
片中，見鄭則仕穿上一身運動服，身型明顯暴瘦，唇邊滿佈花白鬍鬚，但他精神不俗，依然蹦蹦跳，相當醒神。他自嘲表示：「我是在平衡空間嗎？」更拿着一份報紙表示：「各位今天是2025年11月18日，死的傳聞是假的。」
暴瘦70斤
對於，早年指他因投資失利，一度負債高達7千萬元港幣，為了還債，他被迫賣房賣車，帶著妻兒搬入貧民區，鄭則仕坦言：「說我當年生意失敗，賣掉所有家當還債，是真的，說我一家人住了好多年貧民窟，是假的。」他續指暴瘦是自己刻意減肥，「說我暴瘦，我是真的，我從270斤減到現在200斤，是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康，輕鬆，所以必須要減肥。」而樣貌憔悴滿面花白鬍鬚，他則解釋是因為工作需要：「說我留鬍子顯得憔悴，那就對了，是角色需要，電影拍完把鬍子剃掉，還我本來的面目。」
耳聞絕不能信
最後，鄭則仕表示對於外界傳聞，大家應該要用腦袋分析不能盡信：「所以真真假假，耳聞絕不能信，就算目睹也可能是假的，現在科技很進步，你沒想到它已做到，所以我們要力求真相，用腦袋分析。」