鄭則仕首入圍10強爭視帝：TVB獎好難攞 最想奪飛躍進步獎(有片)

無綫將於周日(19日)於澳門舉行《萬千星輝頒獎曲禮2024》，最佳男、女主角10強候選人今日(16日)會見傳媒，鄭則仕憑《神耆小子》首次入圍10強，他多謝觀眾投票支持，但直言要以1打9個絕不容易，「唔緊要，唔得就出年再嚟過，細水長流嘛，如果最佳男主角唔得，就試吓飛躍進步獎，因為冇年齡限制，所以我都有機會，都係嗰句，繼續努力，活到老，學到老。」現年73歲的他揚言，最想獲飛躍進步獎，「幾十歲人仲好攞呢個獎，應該前無古人，很無來者！」

從未獲TVB獎 不感心淡 曾兩奪影帝的Kent哥直言等了逾40年，從未試過獲TVB獎項，「TVB的獎特別難攞，真係諗都唔敢諗，太大驚喜，真係要靠運氣，要個天幫我。」他形容劇中角色錢大海雖是反派，但又帶正派思想，既矛盾又得意，為觀眾帶來不一樣的鄭則仕。問到從沒試過獲TVB獎項，可感心淡？他表示，「唔會心淡，我做幾十年冇係TVB攞獎有乜出奇，有啲人做一世都未攞過獎，最緊要努力，仲喺TVB做到大家鍾意嘅作品。」他希望下次再作新嘗試，呼籲大家找他演反派。公開爭取想演反派。

拍《誤判》 對甄子丹改觀 鄭則仕在電影《誤判》與甄子丹有不少對手戲，他大讚對方，「係甄先生帶得好，甄先生俾飯我食，甄先生俾機會我，多謝。繼續俾機會我，唔該。」他表示純綷講笑，接著他認真表示，經今次合作，對甄子丹完全改觀，「以前街坊傳聞話佢好嚴謹，其實佢真係好全面，今次除了打戲，文戲都好好。」